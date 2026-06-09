رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع مقامات آمریکایی اظهار کرد: مقامات آمریکا اظهارات متناقض و متعددی مطرح کرده‌اند، اما واقعیت میدان نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز و اقدام خصمانه، مقتدرانه ایستاده و از منافع و امنیت خود دفاع می‌کند.

وی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان افزود: پس از تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به خاک لبنان که با حمایت آمریکا انجام شد، محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطعی از خود نشان دادند و همین پاسخ‌های بازدارنده موجب شد بار دیگر بحث آتش‌بس از سوی طرف مقابل مطرح شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است هر زمان دشمنان تصور کرده‌اند می‌توانند با فشار نظامی یا تهدید، جمهوری اسلامی ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، با پاسخ محکم و بازدارنده مواجه شده‌اند.

سنگدوینی با بیان اینکه توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح قرار دارد، گفت: امروز نیروهای مسلح کشور اعم از سپاه پاسداران، ارتش، نیروی هوافضا و سایر بخش‌های دفاعی با آمادگی کامل در حال رصد تحولات هستند و توان پاسخگویی آنان نسبت به گذشته به مراتب افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر دشمنان بار دیگر مرتکب خطای محاسباتی شوند، پاسخ جمهوری اسلامی ایران گسترده‌تر و کوبنده‌تر از گذشته خواهد بود و هزینه سنگینی برای آنان به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در منطقه اظهار کرد: امروز محور مقاومت در کشورهای مختلف منطقه از ظرفیت و آمادگی بالایی برخوردار است و در تحولات اخیر نیز شاهد بودیم که گروه‌های مقاومت در جبهه‌های مختلف واکنش‌های مؤثری به اقدامات رژیم صهیونیستی نشان دادند.

وی همچنین به مواضع متناقض مقامات آمریکایی درباره مذاکرات اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی مسئولان آمریکایی از تمایل به توافق سخن می‌گویند، تاکنون هیچ توافقی میان طرفین حاصل نشده و جمهوری اسلامی ایران بر اصول و حقوق ملت ایران پایبند است.

سنگدوینی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در هرگونه مذاکره احتمالی تنها بر اساس منافع ملی و حقوق قطعی ملت ایران عمل خواهد کرد و هیچ توافقی بدون تأمین کامل حقوق مردم ایران مورد پذیرش نخواهد بود.

وی با اشاره به حمایت گسترده مردم از نظام و نیروهای مسلح افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی ملت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و همین سرمایه اجتماعی، قدرت بازدارندگی کشور را دوچندان کرده است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما همواره نشان داده در برابر تهدید، تجاوز و زیاده‌خواهی با اقتدار ایستاده و از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.