به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صبح امروز (سهشنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با اشاره به جنایات متعدد آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملتها اظهار کرد: حوادث و رویدادهایی که در طول انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، هر یک بهتنهایی سندی گویا برای افشای ماهیت حقوق بشر آمریکایی است؛ از ترور علما و دانشمندان و حادثه شهدای حلبچه گرفته تا دهها اقدام تروریستی و ضدبشری و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا.
وی افزود: اخیرا نیز آمریکا با راه انداختن جنگ تحمیلی رمضان و شهادت قائد امت و مردم و فرماندهان ما باز هم جنایات خود را نشان داد. برگزاری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در چنین فضایی، فرصت مناسبی برای تبیین و آشکارسازی چهره واقعی مدعیان حقوق بشر است.
میرتاجالدینی با اشاره به حمله آمریکا به مدرسه میناب، تصریح کرد: ابعاد این جنایت به اندازهای گسترده و فاجعهبار بود که عاملان آن در ابتدا تلاش کردند مسئولیت آن را انکار کنند، اما در نهایت ناچار به پذیرش واقعیت شدند. این اقدام از سوی افکار عمومی و بسیاری از کشورهای جهان بهعنوان یک جنایت آشکار و ضدبشری محکوم شد.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای این هفته گفت: امیدواریم امسال در قالب این ستاد، اقدامات گسترده و اثرگذاری در راستای تبیین ابعاد مختلف حقوق بشر آمریکایی انجام شود.
وی ادامه داد: رژیم استکباری آمریکا طی دهههای گذشته از مفهوم حقوق بشر بهعنوان ابزاری سیاسی برای بازتولید قدرت، اعمال فشار بر ملتها، محکومسازی دیگر کشورها و توجیه مداخلات خود در نقاط مختلف جهان استفاده کرده است.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: قربانیان حقوق بشر دروغین آمریکا تنها به ملت ایران محدود نمیشوند، بلکه کشورهای متعددی در جهان از سیاستهای دوگانه و اقدامات مداخلهجویانه این کشور آسیب دیدهاند و لازم است این واقعیت بیش از پیش برای افکار عمومی جهان تبیین شود.
وی از برگزاری نشستهای تخصصی در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد و گفت: در این ایام نشستهایی با حضور نخبگان، حقوقدانان و صاحبنظران برگزار خواهد شد. همچنین دیداری با رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار دارد که برای آن برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت اجتماعات مردمی افزود: مراسم و اجتماعات مردمی که در این ایام بهصورت شبانه برگزار میشود، فرصت ارزشمندی برای طرح و تبیین موضوع حقوق بشر دروغین آمریکا به شمار میرود.
میرتاجالدینی تأکید کرد: لازم است در میادین و اجتماعات مردمی، موضوع افشای جنایات آمریکا و تناقضهای موجود در ادعاهای حقوق بشری این کشور مورد توجه جدی قرار گیرد و مداحان، شاعران و فعالان فرهنگی نیز در این زمینه نقشآفرینی کنند.
میرتاجالدینی در پایان با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و بینالمللی گفت: حضور نخبگان، هنرمندان و چهرههای شاخص در محل مدرسه میناب و همچنین استفاده از ظرفیت ارتباطات بینالمللی برای روایت و افشای جنایت آمریکا در محل شهادت دانشآموزان، از اقدامات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات گفت: رژیم آمریکا طی دهههای گذشته از حقوق بشر بهعنوان ابزاری سیاسی برای بازتولید قدرت، اعمال فشار بر ملتها استفاده کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صبح امروز (سهشنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با اشاره به جنایات متعدد آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملتها اظهار کرد: حوادث و رویدادهایی که در طول انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، هر یک بهتنهایی سندی گویا برای افشای ماهیت حقوق بشر آمریکایی است؛ از ترور علما و دانشمندان و حادثه شهدای حلبچه گرفته تا دهها اقدام تروریستی و ضدبشری و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا.
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