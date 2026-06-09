  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

میرتاج‌الدینی: حقوق بشر برای آمریکا ابزار قدرت‌طلبی و مداخله‌گری است

میرتاج‌الدینی: حقوق بشر برای آمریکا ابزار قدرت‌طلبی و مداخله‌گری است

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات گفت: رژیم آمریکا طی دهه‌های گذشته از حقوق بشر به‌عنوان ابزاری سیاسی برای بازتولید قدرت، اعمال فشار بر ملت‌ها استفاده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، با اشاره به جنایات متعدد آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملت‌ها اظهار کرد: حوادث و رویدادهایی که در طول انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، هر یک به‌تنهایی سندی گویا برای افشای ماهیت حقوق بشر آمریکایی است؛ از ترور علما و دانشمندان و حادثه شهدای حلبچه گرفته تا ده‌ها اقدام تروریستی و ضدبشری و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا.

وی افزود: اخیرا نیز آمریکا با راه انداختن جنگ تحمیلی رمضان و شهادت قائد امت و مردم و فرماندهان ما باز هم جنایات خود را نشان داد. برگزاری هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در چنین فضایی، فرصت مناسبی برای تبیین و آشکارسازی چهره واقعی مدعیان حقوق بشر است.

میرتاج‌الدینی با اشاره به حمله آمریکا به مدرسه میناب، تصریح کرد: ابعاد این جنایت به اندازه‌ای گسترده و فاجعه‌بار بود که عاملان آن در ابتدا تلاش کردند مسئولیت آن را انکار کنند، اما در نهایت ناچار به پذیرش واقعیت شدند. این اقدام از سوی افکار عمومی و بسیاری از کشورهای جهان به‌عنوان یک جنایت آشکار و ضدبشری محکوم شد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های این هفته گفت: امیدواریم امسال در قالب این ستاد، اقدامات گسترده و اثرگذاری در راستای تبیین ابعاد مختلف حقوق بشر آمریکایی انجام شود.

وی ادامه داد: رژیم استکباری آمریکا طی دهه‌های گذشته از مفهوم حقوق بشر به‌عنوان ابزاری سیاسی برای بازتولید قدرت، اعمال فشار بر ملت‌ها، محکوم‌سازی دیگر کشورها و توجیه مداخلات خود در نقاط مختلف جهان استفاده کرده است.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: قربانیان حقوق بشر دروغین آمریکا تنها به ملت ایران محدود نمی‌شوند، بلکه کشورهای متعددی در جهان از سیاست‌های دوگانه و اقدامات مداخله‌جویانه این کشور آسیب دیده‌اند و لازم است این واقعیت بیش از پیش برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد و گفت: در این ایام نشست‌هایی با حضور نخبگان، حقوقدانان و صاحب‌نظران برگزار خواهد شد. همچنین دیداری با رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار دارد که برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت اجتماعات مردمی افزود: مراسم و اجتماعات مردمی که در این ایام به‌صورت شبانه برگزار می‌شود، فرصت ارزشمندی برای طرح و تبیین موضوع حقوق بشر دروغین آمریکا به شمار می‌رود.

میرتاج‌الدینی تأکید کرد: لازم است در میادین و اجتماعات مردمی، موضوع افشای جنایات آمریکا و تناقض‌های موجود در ادعاهای حقوق بشری این کشور مورد توجه جدی قرار گیرد و مداحان، شاعران و فعالان فرهنگی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

میرتاج‌الدینی در پایان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و بین‌المللی گفت: حضور نخبگان، هنرمندان و چهره‌های شاخص در محل مدرسه میناب و همچنین استفاده از ظرفیت ارتباطات بین‌المللی برای روایت و افشای جنایت آمریکا در محل شهادت دانش‌آموزان، از اقدامات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

کد مطلب 6854821
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها