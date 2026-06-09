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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

آمریکا: درگیری با ایران دشوارتر از چیزی بود که انتظار داشتیم

آمریکا: درگیری با ایران دشوارتر از چیزی بود که انتظار داشتیم

وزیر انرژی آمریکا امروز سه‌شنبه در جریان کنفرانس شورای آتلانتیک اذعان کرد: درگیری با ایران دشوارتر از چیزی بود که انتظار داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا امروز سه شنبه در جریان کنفرانس شورای آتلانتیک در سخنانی اعلام کرد که پس از پایان جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران)، ماه‌ ها طول خواهد کشید تا جریان عادی انرژی به حالت عادی بازگردد.

وزیر انرژی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: درگیری با ایران برای ایالات متحده چالش‌ برانگیزتر از چیزی بود که انتظار داشتیم. ایران مجموعه‌ای از سلاح‌ های جدید و ارزان قیمت دارد. در حال حاضر، این درگیری بیشتر از آنچه که ما دوست داریم، بوده است.

کریس رایت، بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران و اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این موضوع، ادعا کرد: من هرگز کسی را ندیده‌ام که با ایده داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران مشکلی نداشته باشد.

کد مطلب 6855394

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست ،وایراداتی که گرفته میشه الکیه ،ایران چندین سال هست که تاسیسات هسته ای داره ،وهمیشه هم صلج امیز بوده

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