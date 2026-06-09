آمریکا: درگیری با ایران دشوارتر از چیزی بود که انتظار داشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا امروز سه شنبه در جریان کنفرانس شورای آتلانتیک در سخنانی اعلام کرد که پس از پایان جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران)، ماه‌ ها طول خواهد کشید تا جریان عادی انرژی به حالت عادی بازگردد.

وزیر انرژی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: درگیری با ایران برای ایالات متحده چالش‌ برانگیزتر از چیزی بود که انتظار داشتیم. ایران مجموعه‌ای از سلاح‌ های جدید و ارزان قیمت دارد. در حال حاضر، این درگیری بیشتر از آنچه که ما دوست داریم، بوده است.

کریس رایت، بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران و اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این موضوع، ادعا کرد: من هرگز کسی را ندیده‌ام که با ایده داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران مشکلی نداشته باشد.