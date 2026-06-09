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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۵

اعتراف ترامپ به سقوط بالگرد نظامی آمریکا نزدیک تنگه هرمز

اعتراف ترامپ به سقوط بالگرد نظامی آمریکا نزدیک تنگه هرمز

رئیس جمهور آمریکا به سقوط یک بالگرد نظامی این کشور نزدیک تنگه هرمز اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت، ۲ سرنشین بالگردی که نزدیک تنگه هرمز سقوط کرد در سلامت هستند.

پیشتر روزنامه نیویورک تایمز از سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا نزدیک تنگه هرمز خبر داد و تاکید کرد که هنوز مشخص نشده این بالگرد سقوط کرده یا بر اثر آتش نیروهای ایرانی ساقط شده است.

ترامپ درباره اوضاع منطقه نیز گفت، معتقدم که شرایط در منطقه آرام خواهد شد چرا که دو طرف بر سر آتش بس توافق کرده اند.

وی بدون اشاره به شکست های میدانی در جنگ با ایران مدعی شد، محاصره اقتصادی علیه ایران برای ما بهتر از گزینه نظامی است.

ترامپ در خصوص توافق با ایران گفت، ممکن است در این خصوص طی روزهای آتی ایده ای داشته باشم.

وی با طرح ادعاهای همیشگی ادامه داد، امیدوارم به یک توافق خوب با ایران دست پیدا کنیم. ما هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته ای از سوی ایران را نخواهیم داد. این توافق بهتر از توافق اوباما خواهد بود.

در حالی که پیشتر رسانه ها از بی توجهی نتانیاهو به درخواست ترامپ برای عدم پاسخ به ایران خبر داده بودند وی مدعی شد، من نتانیاهو را سرزنش نمی کنم چرا که اسرائیل در معرض حمله قرار گرفت. مکالمه من با او خوب بود.

کد مطلب 6854611

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