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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

افشای ضربه سنگین ایران به اسرائیل تنها طی ۱۲ ساعت

افشای ضربه سنگین ایران به اسرائیل تنها طی ۱۲ ساعت

یک روزنامه عبری زبان از خسارت‌های سنگین برجای مانده ناشی از حملات ایران به اراضی اشغالی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم اذعان کرد، حملات ایران علیه اراضی اشغالی تنها طی ۱۲ ساعت خسارت های مالی گسترده ای برجای گذاشت. افشای این خسارت های سنگین با وجود سانسور شدید رسانه ای در رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

در این گزارش به نقل از منابع امنیتی آمده است، طی ۱۲ ساعت بیش از نیم میلیارد دلار خسارت به زیر ساخت های رژیم صهیونیستی وارد آمده و این تنها برآورد اولیه و جزئی از تبعات حملات ایران است.

بر اساس این گزارش، بعد از گذشت بیش از ۲۴ ساعت از آغاز درگیری ها هنوز مشخص نیست که سیستم امنیتی رژیم صهیونیستی بودجه اضافی برای مقابله با ایران و لبنان دریافت خواهد کرد یا مجبور می شود این هزینه های سنگین را از بودجه کنونی خود بپردازد؛ بودجه ای که در حالت عادی نیز با کسری شدید رو به رو است.

این هزینه ها شامل عملیات رهگیری موشک ها، استقرار سامانه های پدافندی، به کار گیری نظامیان و هدف قرار گرفتن زیر ساخت های نظامی و غیر نظامی در اراضی اشغالی می شود.

کد مطلب 6854781

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