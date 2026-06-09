حجت الاسلام والمسلمین علی عرب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان قم در حوزه گسترش و تعمیق فرهنگ اقامه نماز خبر داد و اظهار کرد: این فرآیند از دهم خردادماه آغاز شده و تا بیست‌وچهارم خردادماه ادامه خواهد داشت.



وی افزود: جلسات ارزیابی با حضور مدیران و دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و طی آن مستندات و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم بیان کرد: هدف اصلی از انجام ارزیابی ها ، سنجش میزان تحقق برنامه‌ها و تعهداتی است که در حوزه ترویج فرهنگ نماز برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و ارزیابی میزان موفقیت آن‌ها در اجرای این مأموریت‌های فرهنگی و دینی است.



وی ادامه داد: در این فرآیند عملکرد هر دستگاه بر اساس شاخص‌ها و برنامه‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان تحقق اهداف ترسیم‌شده در حوزه اقامه نماز به صورت دقیق مشخص شود.



حجت الاسلام عرب‌پور با اشاره به مبانی این ارزیابی‌ها تصریح کرد: ملاک بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تفاهم‌نامه‌های بومی منعقدشده میان ستاد اقامه نماز استان و دستگاه‌های اجرایی است.



وی گفت: این تفاهم‌نامه‌ها برگرفته از توافق‌نامه‌های منعقدشده میان ستاد اقامه نماز کشور با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی بوده که متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و شرایط استان قم بازطراحی و بومی‌سازی شده‌اند.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم افزود: در این اسناد اجرایی، برنامه‌های متعددی برای ترویج و تعمیق فرهنگ نماز پیش‌بینی شده که اجرای آن‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها به شمار می‌رود.



وی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی نماز و مهدویت، اجرای برنامه‌های مرتبط با جشن تکلیف فرزندان نومکلف کارکنان، برپایی منظم نماز جماعت و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و کتاب‌خوانی با محوریت نماز از جمله برنامه‌هایی است که میزان تحقق آن‌ها در فرآیند ارزیابی مورد سنجش قرار می‌گیرد.



عرب‌پور ادامه داد: افزون بر این، سایر فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با ترویج فرهنگ نورانی نماز نیز در چارچوب تعهدات دستگاه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا تصویری جامع از عملکرد مجموعه‌های اجرایی استان در این حوزه به دست آید.



وی در تشریح ترکیب هیئت ارزیابی اظهار کرد: این هیئت با حضور نمایندگان استاندار قم، امام جمعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیر ستاد اقامه نماز استان، کارشناس برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز و همچنین دو نفر از نمایندگان دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کند.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم افزود: حضور نمایندگان بخش‌های مختلف مدیریتی و فرهنگی استان در این هیئت، زمینه بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی جامع برنامه‌های اجرایی را فراهم کرده است.



وی همچنین با قدردانی از اهتمام مدیران ارشد استان نسبت به موضوع اقامه نماز گفت: توجه به جایگاه نماز در برنامه‌های فرهنگی استان از موضوعاتی است که مورد حمایت و پیگیری جدی قرار دارد.



عرب‌پور ادامه داد: استاندار قم با وجود سوابق و تخصص مدیریتی در حوزه عمران، نگاه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی و دینی به‌ویژه موضوع اقامه نماز دارد و این مسئله در رویکردهای مدیریتی استان به خوبی مشهود است.



وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه فرهنگ اقامه نماز، ساماندهی و مهندسی فعالیت‌های این حوزه و دستیابی به نتایج عملی و قابل ارزیابی از جمله رویکردهایی است که در سطح مدیریت ارشد استان دنبال می‌شود.



مدیر ستاد اقامه نماز استان قم افزود: روند اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه نماز به صورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد تا زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.



وی در پایان اظهار کرد: حمایت، همراهی و نظارت مدیران ارشد استان به ویژه استاندار قم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت جایگاه نماز در مجموعه‌های اجرایی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و دینی در سطح استان ایفا کند.