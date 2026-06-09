به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی صبح سه شنبه در جلسه شورای شهر شهرکرد با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ماه را فراتر از یک دوره سوگواری دانست و اظهار کرد: محرم ماه عزت، شرافت، نجابت، ولایتمداری، بیداری ، جهاد تبیین، دفاع از ارزشهای الهی و اوج بصیرت و آگاهی است.
وی با بیان اینکه مردم به دلیل عشق و ارادت قلبی به اهلبیت(ع) و بهویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با تمام وجود در مراسم عزاداری حضور مییابند، افزود: احیای فرهنگ دینی، ارزشهای الهی و انقلابی ریشه در نهضت عاشورا دارد؛ نهضتی که امام حسین(ع) برای حاکمیت دین خدا و ترویج ارزشهای الهی، جان پاک خود، خانواده و یارانش را فدای اسلام عزیز نمود.
ایزدی با اشاره به مفهوم والای ایثار در مکتب عاشورا گفت: ایثار آن است که انسان از آنچه خود به آن نیاز دارد برای آسایش، رفاه و کمک به دیگران بگذرد، چنان که امام حسین(ع) و یاران با وفایش بزرگترین جلوه این فرهنگ مقدس را به نمایش گذاشتند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی تأکید کرد: پیام محرم و عاشورا به جامعه بشریت این است که در برابر ظلم و ستم باید ایستاد، چرا که ظلم پایدار نیست و سرانجام حق بر باطل پیروز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حضور خودجوش مردم در مراسمهای عزاداری نشاندهنده پیوند عمیق آنان با اهلبیت(ع) و فرهنگ عاشوراست و همین باورهای دینی و اعتقادی زمینهساز بیداری در جهان اسلام شده است.
ایزدی افزود: ایثار و جانفشانی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس و همچنین مقاومت در برابر استکبار و صهیونیسم، ریشه در همین فرهنگ عاشورایی و اعتقادات دینی دارد و عزت، استقلال و اقتدار امروز کشور نیز مرهون این باورهای الهی است.
وی با اشاره به نقش محرم در خودسازی و تزکیه نفس گفت: محرم فرصتی برای بازگشت به ارزشهای انسانی، تقویت معنویت، اصلاح رفتار فردی و اجتماعی و حرکت در مسیر حقطلبی و عدالتخواهی است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای همه عاشقان اهلبیت(ع)، اظهار امیدواری کرد که به برکت خون پاک شهدا و فرهنگ عاشورا، رزمندگان اسلام در تمامی عرصهها سربلند و پیروز باشند.
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