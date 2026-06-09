به گزارش خبرنگار مهر، بهنام تیرافکن صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح های منابع طبیعی دهلران اظهار کرد: اقدامات منابع طبیعی شهرستان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه اجرای طرح زراعت چوب و تولید نهال، شایسته تقدیر است و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه فضای سبز و جنگلی منطقه است.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت و حراست از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است، افزود: همه آحاد جامعه باید در صیانت از منابع طبیعی احساس مسئولیت داشته باشند و در این مسیر همکاری و مشارکت کنند.

رئیس شورای حفاظت منابع طبیعی شهرستان دهلران با اشاره به شرایط خاص آب‌وهوایی و اقلیمی منطقه تصریح کرد: در اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز باید گونه‌های مقاوم و متناسب با شرایط اقلیمی شهرستان انتخاب و غرس شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، ماندگاری پوشش گیاهی نیز تضمین شود.

تیرافکن اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و زراعت چوب را در توسعه فضای جنگلی شهرستان مؤثر دانست و گفت: مشارکت مردم در این طرح‌ها می‌تواند نقش بسزایی در گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از عرصه‌های ملی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات حفاظتی، اجرای طرح‌های عام‌المنفعه و بیابان‌زدایی با کار کارشناسی دقیق و برنامه‌ریزی اصولی باید مورد توجه قرار گیرد تا زمینه توسعه پایدار شهرستان فراهم شود.