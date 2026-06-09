صادرات ۱۶۳ میلیون دلاری صنایع دستی در ۱۰ ماهه سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی صنایع دستی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت صادرات صنایع دستی کشور گفت: در ۱۰ ماهه سال گذشته، ۱۶۳ میلیون دلار صادرات صنایع دستی به ثبت رسیده است.
وی افزود: با توجه به شرایط پیشآمده و جنگ تحمیلی، بهویژه اتفاقاتی که در استان اصفهان رخ داد، هنوز آمار رسمی جدید صادرات از سوی گمرک دریافت نشده است و پس از انجام بررسیهای لازم، میزان تغییرات صادرات اعلام خواهد شد.
مدیرکل تجاریسازی صنایع دستی ادامه داد: در حال حاضر آمار رسمی درباره کاهش یا افزایش صادرات صنایع دستی، بهخصوص صادرات غیررسمی، از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ نشده و پس از جمعبندی اطلاعات، اطلاعرسانی دقیق انجام خواهد شد.
تشکیل شرکت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران برای تقویت صادرات
مدیرکل تجاریسازی صنایع دستی، با اشاره به ضرورت توجه به نقش بازرگانان و صادرکنندگان در توسعه بازار صنایع دستی گفت: دغدغه خبرنگاران و فعالان رسانهای همواره دغدغه هنرمندان بوده است، اما باید به بخش دیگری از زنجیره یعنی بازرگانان و تجاری که مسئولیت اصلی صادرات را بر عهده دارند نیز توجه ویژه شود.
وی افزود: تغییرات محیطی و شرایط اقتصادی، نه فقط در حوزه صنایع دستی بلکه در همه حوزهها، مشکلاتی را برای صادرکنندگان و فعالان تجاری ایجاد کرده است. همانطور که اشاره شد، صادرات محصولات غیرنفتی کشور نیز در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ با کاهش همراه بوده است.
مدیرکل تجاریسازی صنایع دستی اظهار کرد: در حوزه صنایع دستی با توجه به فعالیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر، نیازمند ایجاد ساختارهای قوی و اساسی در بخش صادرات هستیم؛ از جمله شرکتها و مجموعههایی که بتوانند به صورت تخصصی وظیفه بازاریابی و صادرات محصولات را بر عهده بگیرند.
اوجانی ادامه داد: تاکنون سرمایهگذاری جدی در حوزه صنایع دستی، بهویژه در بخش صادرات، انجام نشده و یکی از وظایف اصلی دولت، تسهیلگری و تشویق سرمایهگذاری در این بخش است.
وی گفت: طی حدود ۱۵ ماه گذشته، اقدامات لازم برای تشکیل «شرکت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران» انجام شده است. این شرکت با سرمایه اولیه سرمایهگذاران و در قالب سهامی عام، زیرمجموعه وزارت تعاون فعالیت خواهد کرد و پیشبینی میشود مراحل نهایی آن بهزودی انجام شود.
مدیرکل تجاریسازی صنایع دستی افزود: پس از تشکیل مجمع این شرکت، تعداد زیادی از هنرمندان نیز میتوانند سهامدار آن شوند تا علاوه بر حضور در زنجیره اقتصادی، از منافع توسعه بازار و صادرات بهرهمند شوند.
اوجانی با اشاره به دغدغه فعالان صنایع دستی درباره سود حاصل از صادرات گفت: برای کاهش این نگرانیها، تقویت اتحادیهها و تشکلهای حرفهای در استانها اهمیت زیادی دارد. این تشکلها میتوانند به عنوان سرمایهگذاران مستقل در کنار این شرکت و سایر مجموعههای اقتصادی وارد عمل شوند.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایهگذاری در حوزه صنایع دستی، ایجاد شبکههای حرفهای صادرات و حضور قدرتمندتر در بازارهای جهانی از برنامههای اصلی برای توسعه صادرات صنایع دستی کشور است.
تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی در شرایط اقتصادی
در ادامه؛ حسین خواجهبیدختی، سرپرست ادارهکل حمایت از تولید صنایع دستی، با اشاره به شرایط فعلی فعالان این حوزه گفت: تلاش میکنیم حمایتهایی انجام شود تا در دو سه ماه پیش رو، شرایط دشوار موجود برای تولیدکنندگان صنایع دستی قابل مدیریتتر شود و امیدواریم با ایجاد ثبات نسبی، امکان ادامه تولید و توسعه صادرات فراهم شود.
وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد واقعی فعالان صنایع دستی وجود ندارد و جامعه فعال این حوزه محدود به آمارهای رسمی نیست. بخش قابل توجهی از تولید صنایع دستی در کشور به عنوان اشتغال مکمل در مناطق مختلف انجام میشود.
سرپرست ادارهکل حمایت از تولید صنایع دستی ادامه داد: در بسیاری از مناطق، افراد در کنار فعالیتهای اصلی مانند کشاورزی، بخشی از زمان خود را به تولید صنایع دستی اختصاص میدهند و به همین دلیل نیروی انسانی این حوزه سیال است و ممکن است در دورههای مختلف به سمت فعالیتهای دیگر حرکت کند.
خواجهبیدختی با اشاره به بررسی مشکلات تولیدکنندگان گفت: در برخی بخشها افزایش قیمت مواد اولیه تأثیر مستقیمی بر تولید گذاشته است. به عنوان نمونه، در مشهد با برخی از نقرهکاران و تولیدکنندگان انگشتر گفتوگو داشتیم و آنها اعلام کردند قیمت نقره تا چند برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: طبیعی است وقتی قیمت مواد اولیه افزایش پیدا میکند، محصول نهایی نیز گرانتر میشود؛ برای مثال یک انگشتر نقره با نگین تراشخورده که قیمت آن به حدود یک و نیم میلیون تومان یا بیشتر میرسد، دیگر در سبد مصرف معمول بسیاری از خانوادهها قرار نمیگیرد و به اولویتهای پایینتر خرید تبدیل میشود.
سرپرست ادارهکل حمایت از تولید صنایع دستی تأکید کرد: بررسی این چالشها و ارائه حمایتهای لازم برای حفظ تولید، اشتغال و توانمندی فعالان صنایع دستی از برنامههای اصلی این ادارهکل است.
توسعه استفاده از صنایع دستی در مراکز گردشگری
حسین خواجهبیدختی، سرپرست ادارهکل حمایت از تولید صنایع دستی، با اشاره به ضرورت افزایش کاربرد صنایع دستی در فضاهای عمومی و گردشگری گفت: یکی از موضوعات مهم، قرار گرفتن تولیدات صنایع دستی کاربردی در معرض دید گردشگران و استفاده در مراکز اقامتی و گردشگری است.
وی افزود: در سند توسعه صنعتی کشور، موضوع سوق دادن مراکز اقامتی و گردشگری به استفاده از طرحها و محصولات داخلی مبتنی بر صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست ادارهکل حمایت از تولید صنایع دستی ادامه داد: از طریق آییننامههای مربوطه و استفاده از ظرفیت تأسیسات گردشگری، میتوان زمینه توسعه، ترویج و معرفی صنایع دستی کشور را فراهم کرد.
خواجهبیدختی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هتلها، مراکز اقامتی و مجموعههای گردشگری برای عرضه و بهرهگیری از محصولات صنایع دستی، علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر ایرانی، میتواند به رونق بازار تولیدکنندگان این حوزه کمک کند.
وی تأکید کرد: توسعه این مسیر نیازمند همکاری بخشهای مختلف است تا صنایع دستی به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی کشور، حضور پررنگتری در فضاهای گردشگری داشته باشد.
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