به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهراملو ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، امنیت غذایی را اولویت نخست این مجموعه دانست و اظهار کرد: امنیت غذایی به معنای حفاظت از منابع آب و خاک و تضمین تولید پایدار حتی در سخت‌ترین شرایط بحرانی است.

وی با اشاره به موفقیت‌های خیره‌کننده استان در سطح ملی افزود: استان همدان برای سه سال متوالی در معرفی نمونه‌های ملی رتبه نخست کشور را کسب کرده و در ارزیابی عملکرد سال گذشته، رتبه اول در میان ۳۲ رئیس سازمان جهاد کشاورزی کشور به همدان اختصاص یافت که این موفقیتی بی‌سابقه در سطح کشور محسوب می‌شود.

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به مدیریت بازار در شرایط خاص اشاره کرد و گفت: در بحران‌های اخیر با وجود افزایش ۲۷ تا ۴۰ درصدی جمعیت در مقاطعی خاص، با پیش‌بینی‌های صورت گرفته هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مردم مشاهده نشد.

وی تأکید کرد: وظیفه اصلی ما «تولید و تأمین» است و در کنار آن، نظارت دقیق بر بازار برای حمایت از مصرف‌کننده را دنبال می‌کنیم.

بهراملو از تدوین نقشه راه توسعه کشاورزی استان از سال ۱۴۰۱ خبر داد و تصریح کرد: بر اساس روندهای جهانی، تولیدات کشاورزی در۴۰ سال آینده باید دو برابر شود که برنامه استان نیز بر همین اساس طراحی شده است.

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با انتقاد از تبدیل شدن برخی روستاها به مراکز مصرف‌کننده، بر ضرورت بازگشت روستا به جایگاه اصلی خود به عنوان قطب تولید تأکید کرد و افزود: طرح‌های ویژه‌ای در چهار حوزه «گلخانه‌های کوچک‌مقیاس»، «پرواربندی گوساله و بره»، «صنایع دستی» و «ایجاد بازارچه‌های محلی» در حال اجرا بوده و تاکنون ۴۰۰ پروژه در این راستا رونمایی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ واحد فعال و ۸۰۰ واحد در دست احداث در استان داریم. همچنین از مجموع ۵۱۰ واحد راکد شناسایی شده، ۴۰۵ واحد قابل احیا هستند که برنامه‌ریزی عملیاتی برای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید در دستور کار قرار دارد.

بهراملو با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این سازمان اظهار کرد: در حالی که پست‌های مصوب سازمان یک هزار و ۲۸۰ مورد است، تنها ۴۸۳ نیرو در حال فعالیت هستند؛ با این حال کارکنان جهاد کشاورزی به عنوان «سنگرسازان بی‌سنگر»، با تمام توان برای امنیت غذایی تلاش می‌کنند.

وی همچنین به تأثیر تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: بر اثر کاهش بارندگی‌ها در سال جاری، حدود ۲۵ درصد به محصولات زراعی استان خسارت وارد شده است که ضرورت حرکت به سمت کشاورزی علمی و اجرای طرح‌هایی نظیر «آیش سبز» (کشت گیاهان دارویی و تناوبی در اراضی آیش) را دوچندان می‌کند.