اجرای دستور کاهش مصرف آب نیازمند تخصیص اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهرکی ظهر سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه آب بزرگترین چالش امروز بخش کشاورزی است، اظهار کرد: در حالی که کل اعتبار عمرانی کشور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، سهم حوزه آب و خاک تنها ۹ هزار میلیارد تومان معادل یک درصد را شامل می‌شود که این بودجه با توجه به نقش کشاورزی در امنیت غذایی، بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به کندی اجرای پروژه‌های زیربنایی در کشور افزود: در حالی که استانداردهای جهانی برای اتمام پروژه‌های زیربنایی بین ۷ تا ۸ سال است، در کشور ما برخی پروژه‌ها نظیر بتنی کردن کانال‌های آبیاری، ۳۰ تا ۵۰ سال به طول انجامیده‌اند و این افزایش زمان اجرا، باعث تبدیل پروژه‌ها به «تله پول» و هدررفت منابع ملی می‌شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیمی از کانال‌های آبیاری کشور همچنان خاکی هستند، تاکید کرد: دولت دستور کاهش مصرف آب را صادر کرده اما تحقق این هدف حیاتی بدون اختصاص سرمایه‌گذاری متناسب، تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.

نیازی شهرکی با تاکید بر اینکه ایران پتانسیل تولید ۱۶۰ میلیون تن محصول با مصرف بهینه ۴۵ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب آب را دارد، گفت: دانش و تکنولوژی روز دنیا در اختیار ما است و به طوری که بیش از ۳۰۰ تولیدکننده برتر تجهیزات نوین آبیاری و ۱۲۰ پایلوت آبیاری هوشمند در کشور فعال هستند.

وی افزود: تعمیم این تکنولوژی‌ها به کل پهنه‌های کشاورزی، نیازمند عزم جدی دولت، بخش خصوصی و بهره‌برداران برای تأمین مالی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی فرونشست زمین و کاهش منابع آب زیرزمینی، خاطرنشان کرد: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی بیش از حد درگیر مسائل بازار و تنظیم کالاهای اساسی شده در حالی که اولویت اصلی این وزارتخانه باید «ارتقای بهره‌وری» و «تولید پایدار» باشد.

وی تصریح کرد: باید تدابیری اتخاذ شود تا مدیران بخش کشاورزی فراغت بال لازم را برای حفاظت از منابع پایه و زیرساخت‌ها داشته باشند.

نیازی شهرکی در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات «رضا بهراملو» رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، وی را از محققین برجسته و مدیران متعهد کشور برشمرد و بیان کرد: بنا بر دستور وزیر جهاد کشاورزی، از تجربیات و تخصص ایشان در سطوح ملی و در بدنه وزارتخانه بهره‌مند خواهیم شد.

وی با معرفی «حمزه خانجانی» به عنوان سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، او را مدیری جوان و برخاسته از بدنه تخصصی این مجموعه دانست و تاکید کرد: اگرچه محدودیت‌های مالی وجود دارد، اما نباید اجازه داد پرچم امنیت غذایی و استمرار تولید در استان همدان زمین بماند.