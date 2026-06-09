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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

عزیزی: جنگ تمام نشده است؛ در آستانه پیروزی بزرگ قرار داریم

عزیزی: جنگ تمام نشده است؛ در آستانه پیروزی بزرگ قرار داریم

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی گفت: ما هنوز در جنگ هستیم و این تصور که جنگ تمام شده، درست نیست؛ البته در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: شهدای گرانقدر هفتم تیر، به‌ویژه آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، در یک لحظه به شهادت رسیدند، اما عارفانه جاودانه شدند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، گفت: در راستای انجام وظایف و تکالیف دینی، اعتقادی، انقلابی و مسئولیت‌های خود، لازم است در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی بر عنوان و فلسفه این هفته تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ادامه داد: بنا نداریم بر چارچوب‌های نظام پوسیده سازمان‌های بین‌المللی تکیه کنیم، بلکه باید تمرکز اصلی خودمان را بر افشای حقوق بشر آمریکایی و عملکرد کشوری بگذاریم که خود را مدعی حقوق بشر معرفی می‌کند.

عزیزی تاکید کرد: امروز آمریکایی‌ها رسوای تاریخ هستند و باید پرده از جنایات آن‌ها برداشت و ابعاد این اقدامات را برای افکار عمومی جهان تبیین کرد.

وی افزود: آنچه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی امسال را نسبت به سال‌های گذشته متفاوت کرده، جنایات اخیر آمریکایی‌ها از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون است؛ از جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه گرفته تا جنگ ۴۰ روزه و همچنین جنایات رخ‌داده در مدرسه میناب و لامرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرداختن به حادثه لامرد، تصریح کرد: موضوع حمله آمریکا و صهیونیست‌ها به مدرسه لامرد باید به پرونده‌ای برای رسوایی آمریکایی‌ها و حامیان و پشتیبانان آن‌ها تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: جنایت آمریکایی‌ها در لامرد کمتر از میناب نیست؛ چراکه علی‌رغم همه ادعاهای حقوق بشری، از سلاح‌های ممنوعه و کشتار جمعی علیه کودکان استفاده کردند.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، در ادامه نخستین جلسه این ستاد با اشاره به شهادت قائد شهید امت، اظهار کرد: شهادت امام شهید ما یکی از بزرگ‌ترین جنایات آمریکا بود و ایران و جهان اسلام، منتقم خون قائد شهید امت خواهند بود.

وی افزود: از هفتم تیر و سالروز شهادت شهید بهشتی و یارانش تا طوفان مقاومت و عملیات نصر در روز گذشته، همگی حامل یک پیام واحد مبنی بر ایستادگی و مقاومت در مسیر ارزش‌های اسلامی است.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تصریح کرد: آحاد ملت، نیروهای مسلح و مسئولان کشورمان، همان خطی را دنبال می‌کنند که شهید بهشتی و یارانش برای آن جاودانه شدند. ما وارث خون‌هایی هستیم که مظلومانه به شهادت رسیدند.

عزیزی با اشاره به جنایات آمریکا در منطقه، گفت: جنایت‌های آمریکا در غزه، ضاحیه، ایران و میناب باید محکوم شود و باید بپذیریم که به واسطه همین جنایت‌ها، مسئولیت‌های امروز ما سنگین‌تر شده است و باید به خوبی این جنایات را تبیین کنیم.

وی ادامه داد: لازم است ابعاد جنایت‌های صورت‌گرفته در مدرسه میناب و لامرد برای افکار عمومی جهان تبیین شود. جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران نیز ابعاد خباثت و جنایت‌کاری آمریکا را برای جهانیان آشکار کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما هنوز در دل جنگ هستیم و این تصور که جنگ به پایان رسیده، تصور درستی نیست. در عین حال، در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار داریم و باید این پیروزی ملت ایران به‌درستی تبیین و روایت شود.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: به واسطه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، لازم است امسال به سمت راه‌اندازی یک دادگاه جهانی و بین‌المللی حرکت کنیم تا عاملان و سردمداران این جنایات به دنیا معرفی شوند.

عزیزی افزود: باید به جهان ثابت کنیم که تشکیل یک دادگاه بین‌المللی و مردمی علیه آمریکا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. افکار عمومی جهان آمادگی چنین اقدامی را دارد و باید در این مسیر گام برداریم.

وی خاطرنشان کرد: باید به جهانیان نشان دهیم که حقوق بشر برای آمریکایی‌ها صرفاً ابزاری برای سلطه و ظلم علیه بشریت است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران هم مدعی و هم حامی حقوق ملت‌های مظلوم است.

عزیزی تأکید کرد: باید به سمت تدوین کیفرخواست علیه منشأ و مبدأ ترور، یعنی آمریکا، حرکت کنیم و نشان دهیم که جمهوری اسلامی ایران، در عین آنکه خود قربانی تروریسم است، همواره در کنار مظلومان ایستاده و از آنان حمایت کرده است.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی همچنین به اقدام روز گذشته جمهوری اسلامی ایران در حمایت از لبنان و حمله به رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: اقدام روز گذشته ما در حمایت از لبنان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جبهه مقاومت ثابت‌قدم است.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در جمع‌بندی این نشست، گفت: لازم است وزارت دادگستری و با محوریت قوه قضائیه، پایه‌گذار راه‌اندازی دادگاه بین‌المللی مجازی با حضور هیئت منصفه نخبگانی از همه کشورهای دنیا و ایران شود.

وی توضیح داد: در این دادگاه می‌توان از همه کشورها برای حضور به صورت مجازی دعوت کرد تا نگاه بین‌المللی به جنایات آمریکا داشته باشیم. می‌توان در این دادگاه از سفرای کشورها و نمایندگانی از کشورهای خارجی نیز دعوت کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا بداند رسوای عالم شده و ما آن‌ها را برای جنایات در دو جنگ اخیر و سال‌های گذشته رها نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت پارلمان‌های کشورهای مختلف برای افشای جنایات آمریکا، گفت: ما با تمام روسای کمیسیون‌های سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی دنیا ارتباط داریم و آنچه را تحت عنوان جنایات آمریکا در این سال‌ها رخ داده است، به پارلمان‌های دنیا منعکس کردیم.
 

کد مطلب 6854839
زهرا علیدادی

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