عزیزی: جنگ تمام نشده است؛ در آستانه پیروزی بزرگ قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۹ خردادماه) در نخستین جلسه ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، اظهار کرد: شهدای گرانقدر هفتم تیر، به‌ویژه آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، در یک لحظه به شهادت رسیدند، اما عارفانه جاودانه شدند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، گفت: در راستای انجام وظایف و تکالیف دینی، اعتقادی، انقلابی و مسئولیت‌های خود، لازم است در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی بر عنوان و فلسفه این هفته تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ادامه داد: بنا نداریم بر چارچوب‌های نظام پوسیده سازمان‌های بین‌المللی تکیه کنیم، بلکه باید تمرکز اصلی خودمان را بر افشای حقوق بشر آمریکایی و عملکرد کشوری بگذاریم که خود را مدعی حقوق بشر معرفی می‌کند.

عزیزی تاکید کرد: امروز آمریکایی‌ها رسوای تاریخ هستند و باید پرده از جنایات آن‌ها برداشت و ابعاد این اقدامات را برای افکار عمومی جهان تبیین کرد.

وی افزود: آنچه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی امسال را نسبت به سال‌های گذشته متفاوت کرده، جنایات اخیر آمریکایی‌ها از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون است؛ از جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه گرفته تا جنگ ۴۰ روزه و همچنین جنایات رخ‌داده در مدرسه میناب و لامرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پرداختن به حادثه لامرد، تصریح کرد: موضوع حمله آمریکا و صهیونیست‌ها به مدرسه لامرد باید به پرونده‌ای برای رسوایی آمریکایی‌ها و حامیان و پشتیبانان آن‌ها تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: جنایت آمریکایی‌ها در لامرد کمتر از میناب نیست؛ چراکه علی‌رغم همه ادعاهای حقوق بشری، از سلاح‌های ممنوعه و کشتار جمعی علیه کودکان استفاده کردند.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، در ادامه نخستین جلسه این ستاد با اشاره به شهادت قائد شهید امت، اظهار کرد: شهادت امام شهید ما یکی از بزرگ‌ترین جنایات آمریکا بود و ایران و جهان اسلام، منتقم خون قائد شهید امت خواهند بود.



وی افزود: از هفتم تیر و سالروز شهادت شهید بهشتی و یارانش تا طوفان مقاومت و عملیات نصر در روز گذشته، همگی حامل یک پیام واحد مبنی بر ایستادگی و مقاومت در مسیر ارزش‌های اسلامی است.



رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی تصریح کرد: آحاد ملت، نیروهای مسلح و مسئولان کشورمان، همان خطی را دنبال می‌کنند که شهید بهشتی و یارانش برای آن جاودانه شدند. ما وارث خون‌هایی هستیم که مظلومانه به شهادت رسیدند.



عزیزی با اشاره به جنایات آمریکا در منطقه، گفت: جنایت‌های آمریکا در غزه، ضاحیه، ایران و میناب باید محکوم شود و باید بپذیریم که به واسطه همین جنایت‌ها، مسئولیت‌های امروز ما سنگین‌تر شده است و باید به خوبی این جنایات را تبیین کنیم.



وی ادامه داد: لازم است ابعاد جنایت‌های صورت‌گرفته در مدرسه میناب و لامرد برای افکار عمومی جهان تبیین شود. جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران نیز ابعاد خباثت و جنایت‌کاری آمریکا را برای جهانیان آشکار کرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما هنوز در دل جنگ هستیم و این تصور که جنگ به پایان رسیده، تصور درستی نیست. در عین حال، در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار داریم و باید این پیروزی ملت ایران به‌درستی تبیین و روایت شود.



وی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: به واسطه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، لازم است امسال به سمت راه‌اندازی یک دادگاه جهانی و بین‌المللی حرکت کنیم تا عاملان و سردمداران این جنایات به دنیا معرفی شوند.



عزیزی افزود: باید به جهان ثابت کنیم که تشکیل یک دادگاه بین‌المللی و مردمی علیه آمریکا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. افکار عمومی جهان آمادگی چنین اقدامی را دارد و باید در این مسیر گام برداریم.



وی خاطرنشان کرد: باید به جهانیان نشان دهیم که حقوق بشر برای آمریکایی‌ها صرفاً ابزاری برای سلطه و ظلم علیه بشریت است و در مقابل، جمهوری اسلامی ایران هم مدعی و هم حامی حقوق ملت‌های مظلوم است.



عزیزی تأکید کرد: باید به سمت تدوین کیفرخواست علیه منشأ و مبدأ ترور، یعنی آمریکا، حرکت کنیم و نشان دهیم که جمهوری اسلامی ایران، در عین آنکه خود قربانی تروریسم است، همواره در کنار مظلومان ایستاده و از آنان حمایت کرده است.



رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی همچنین به اقدام روز گذشته جمهوری اسلامی ایران در حمایت از لبنان و حمله به رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: اقدام روز گذشته ما در حمایت از لبنان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جبهه مقاومت ثابت‌قدم است.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در جمع‌بندی این نشست، گفت: لازم است وزارت دادگستری و با محوریت قوه قضائیه، پایه‌گذار راه‌اندازی دادگاه بین‌المللی مجازی با حضور هیئت منصفه نخبگانی از همه کشورهای دنیا و ایران شود.



وی توضیح داد: در این دادگاه می‌توان از همه کشورها برای حضور به صورت مجازی دعوت کرد تا نگاه بین‌المللی به جنایات آمریکا داشته باشیم. می‌توان در این دادگاه از سفرای کشورها و نمایندگانی از کشورهای خارجی نیز دعوت کرد.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا بداند رسوای عالم شده و ما آن‌ها را برای جنایات در دو جنگ اخیر و سال‌های گذشته رها نخواهیم کرد.



وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت پارلمان‌های کشورهای مختلف برای افشای جنایات آمریکا، گفت: ما با تمام روسای کمیسیون‌های سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی دنیا ارتباط داریم و آنچه را تحت عنوان جنایات آمریکا در این سال‌ها رخ داده است، به پارلمان‌های دنیا منعکس کردیم.

