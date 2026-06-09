۷۸ درصد ترافیک اینترنت به حالت قبل و اول دی ماه بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری در نشست خبری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز، ۱۹ خردادماه، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، درباره وضعیت ترافیک شبکه، اختلالات اخیر، محدودیتها، کیفیت سرویس کاربران و چالشهای سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره روند بازگشت وضعیت شبکه به حالت پایدار گفت: بازگشت شبکه به وضعیت پایدار چند روز زمان برد، اما پس از آن شرایط به ثبات رسید و اکنون نیز بهصورت روزانه شاهد بهبود کیفیت سرویس و رشد ترافیک شبکه هستیم.
۷۸ درصد ترافیک شبکه به حالت قبل و اول دی ماه بازگشته است
وی افزود: در حال حاضر وضعیت ترافیک شبکه در سطح ۶۰ درصد نیست و هر روز رشد ترافیک را تجربه میکنیم. اگر مبنا را اول دیماه در نظر بگیریم ـ نه ۱۸ دیماه ـ باید توجه داشت که حدود یک هفته پیش از ۱۸ دی، با توجه به شرایط روز، محدودیتهایی اعمال شده بود اما اکنون اگر وضعیت فعلی را با اول دیماه مقایسه کنیم، میتوان گفت حدود ۷۸ درصد ترافیک شبکه به حالت قبلی بازگشته است.
اکبری با اشاره به رصد مستمر وضعیت شبکه اظهار کرد: وضعیت کیفیت سرویس را بهصورت روزانه پایش میکنیم و پالسهایی که در نتیجه اعمال برخی سیاستهای حاکمیتی در شبکه ایجاد شده بود، روزبهروز در حال کاهش است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: در کنار این موضوع، برخی محدودیتهای دیگر نیز وجود دارد؛ از جمله موضوع آیپی ورژن ۶ (IPv۶) و برخی موارد دیگر که در حال پیگیری آنها هستیم. درباره این موارد ملاحظاتی وجود داشت، اما روند بازگشایی آنها بهتدریج در حال انجام است.
دیتاسنترها نیز بهتدریج در حال بازگشایی هستند
اکبری همچنین به وضعیت مراکز داده اشاره کرد و گفت: دیتاسنترها نیز بهتدریج در حال بازگشایی هستند و همانطور که در یک هفته گذشته شاهد بودیم، تعدادی از دیتاسنترها دوباره برقرار شدهاند. این محدودیتها از سمت ما اعمال نشده است و در این زمینه ملاحظاتی وجود داشته که ما پیگیر رفع آنها هستیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با اشاره به نقش این مجموعه در پیگیری مطالبات کسبوکارها گفت: ما از سمت کسبوکارها مطالبهگر این موضوع هستیم. همانطور که آقای دکتر نیز اشاره کردند، در این حوزه تناقضها و تعارضهایی وجود دارد؛ به این معنا که از یک سو نیازهای کسبوکارها و مردم مطرح است و از سوی دیگر ملاحظات دیگری نیز وجود دارد.
وی افزود: به همین دلیل میان نیازهای کاربران و کسبوکارها و ملاحظات موجود، نوعی تعارض یا تضاد شکل میگیرد و تلاش ما این است که این مسائل را بهتدریج حل کرده و برطرف کنیم.
کیفیت سرویس کاربران تحت تأثیر عوامل متعدد است
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کیفیت سرویسی که کاربران دریافت میکنند تنها به یک عامل وابسته نیست، اظهار کرد: نکتهای که میخواهم هم سیاستگذاران و هم بازیگران اکوسیستم به آن توجه کنند این است که کیفیت سرویسی که کاربران دریافت میکنند، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. نباید تصور شود که کیفیت سرویس فقط به یک موضوع خاص مربوط است؛ بلکه عوامل مختلفی در آن دخالت دارند و باید همه این عوامل با هم دیده شوند.
تأثیر تحریمها بر دسترسی کاربران ایرانی
اکبری یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سرویس کاربران را تحریمها دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم، تأثیر تحریمهاست. در حال حاضر از ۱۰۰ هزار دامین تاپ دنیا، حدودا ۳۰ درصدش به دلیل تحریمها بر روی ایرانیها بسته است و به همین دلیل بخشی از سرویسها و پلتفرمهای جهانی بهدلیل تحریم برای کاربران ایرانی محدودیت ایجاد کردهاند.
استفاده اجباری از ابزارهای تغییر آدرس
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: یعنی کاربران ایرانی علاوه بر محدودیت های دسترسی به برخی پلتفرم ها به دلیل اعمال محدودیت های حاکمیتی، برای دسترسی خیلی از پلتفرم های بین المللی مجبور است از ابزارهای تغییر آدرس استفاده کنند و این موضوع یکی از عوامل مهم اثرگذار بر کیفیت سرویس است.
مشکل سرمایهگذاری در لایه دسترسی
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه به موضوع سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی کشور اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که وجود دارد، مشکلات سرمایهگذاری در کشور طی سالهای گذشته است. ما در لایه دسترسی واقعاً با مسئله مواجه هستیم.
وی تأکید کرد: این مسئله مربوط به یک اپراتور خاص نیست، بلکه همه اپراتورها با آن درگیر هستند. اپراتورهای ما بهدلیل مسائل اقتصادی و تحولاتی که در سالهای گذشته وجود داشته، نتوانستهاند متناسب با رشد تقاضا و مصرف کاربران، سرمایهگذاری لازم را انجام دهند.
رشد بیش از ۵۰ درصدی ترافیک نسبت به مهر ۱۴۰۳
اکبری با اشاره به رشد مصرف ترافیک در کشور گفت: ما نسبت به مهرماه ۱۴۰۳، بیش از ۵۰ درصد رشد ترافیک مصرفی داشتهایم؛ اما متناسب با این رشد، سرمایهگذاری لازم انجام نشده است. وقتی ترافیک مصرفی با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، اگر سرمایهگذاری متناسب با آن انجام نشود، طبیعی است که در بخشهایی از شبکه، بهویژه در لایه دسترسی فشار ایجاد شود.
افت کیفیت در ساعتهای اشباع شبکه
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به وضعیت کیفیت سرویس در ساعتهای اوج مصرف گفت: حتی پیش از آنکه موضوع فیلترینگ را در نظر بگیریم، در لایه دسترسی و بهویژه در ساعتهای اشباع شبکه، با مسئله کیفیت سرویس مواجه هستیم.
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