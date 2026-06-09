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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

برداشت میوه گواوا از باغ‌های میناب آغاز شد

برداشت میوه گواوا از باغ‌های میناب آغاز شد

میناب- مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: برداشت میوه گرمسیری گواوا از ۶۰ هکتار باغ‌های شهرستان میناب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی با اعلام این خبر اظهار کرد:پیش بینی می‌شود بیش از ۶۰۰ تُن محصول از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

وی افزود: محصول برداشت شده در بازارهای استان به فروش می‌رسد.

بهرامی بیان کرد: کاشت گواوا به صورت باغ‌های یک‌دست یا مخلوط با دیگر درخت‌ها، برای تولید میوه ارگانیک در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری رایج بوده و میوه آن در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان به زیتون محلی معروف است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب گفت: این درخت در طول سال دو بار میوه می‌دهد، گل دهی نوبت نخست در فروردین، و زمان برداشت میوه از نیمه دوم خرداد تا شهریور است.

بهرامی افزود: مهر تا آبان نیز زمان گل دهی نوبت دوم است و میوه دهی آن از نیمه دوم بهمن ماه تا پایان اسفند ادامه دارد.

کد مطلب 6854847

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