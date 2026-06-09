آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله سمنانی به میراث فرهنگی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال تاجیک صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی استان سمنان از واگذاری آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله سمنانی به اداره میراثفرهنگی شهرستان سرخه با حضور نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سرخه، دهیار روستای صوفیآباد و اعضای هیئت امنای آرامگاه شیخ علاءالدوله خبر داد.
وی افزود: بر اساس این توافق، این بنای تاریخی با هدف مرمت، ساماندهی و بهرهبرداری، به مدت ۲۰ سال در اختیار اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سرخه قرار گرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با اشاره به اهمیت تاریخی این اثر بیان کرد: آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی واقع در روستای صوفیآباد شهرستان سرخه، یکی از بناهای تاریخی شاخص کشور به شمار میرود که معماری ارزشمند آن یادگاری از قرون هفتم و هشتم هجری است.
تاجیک همچنین اعلام کرد: دوره آموزشی رایگان حولهبافی پیشرفته با حضور ۱۵ نفر از علاقهمندان و فعالان حوزه صنایعدستی نیز در میراث فرهنگی شهرستان سرخه در حال برگزاری است و تلاش شده با برگزاری چنین دورههایی زمینه ارتقای مهارتهای هنرمندان بومی فراهم شود.
وی با بیان اینکه در این دوره هنرجویان در طول دوره با شیوههای پیشرفته تولید و بافت حوله آشنا میشوند، افزود: این دوره در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مهارتآموزی در حوزه صنایعدستی برنامهریزی شده است.
نظر شما