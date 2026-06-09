به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه بزرگ فرهنگی و هنری «میدان هنر» همزمان با یکصدمین روز حضور حماسی مردم در خیابان‌ها، چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۲۰ با حضور هنرمندان ایران اسلامی و همزمان با بیش از ۴۰۰ نقطه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

در این ویژه‌برنامه، بخش‌های متنوعی از جمله نمایش‌های خیابانی، اجرای موسیقی، شعرخوانی، ورکشاپ تجسمی، نقالی، نقاشی کودکان و غرفه‌های متعدد فرهنگی و هنری برای علاقه‌مندان پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، «میدان هنر» به مناسبت صدمین روز حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و با هدف گسترش نشاط اجتماعی، ترویج هنر مردمی و ایجاد فضای فرهنگی در سطح شهر برگزار می‌شود.