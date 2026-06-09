۱۰۰ شب در کنار مردم؛ روایت کاروانی که فرهنگ را به قلب محلات شیراز برد

خبرگزاری مهر،گروه استانها- آمنه سپهر: شب که از راه میرسد، چراغهای خودروها روشن میشود و کاروان فرهنگی مسجد حسن بن علی(ع) شیراز حرکت خود را آغاز میکند. مقصد هر شب متفاوت است؛ گاهی میدانهای اصلی شهر، گاهی کوچههای کمبرخوردار و گاهی محلههایی که شاید کمتر سهمی از برنامههای فرهنگی گسترده داشتهاند.
اما آنچه در همه این شبها ثابت مانده، حضور مردم و استقبال آنان از برنامههایی است که تلاش میکند فرهنگ، معنویت و نشاط اجتماعی را در کنار یکدیگر به محلات بیاورد.
این کاروان فرهنگی که با همت کانون فرهنگی مسجد حسن بن علی(ع) و پایگاه مقاومت شهید سجادیان محله شیشهگری شیراز فعالیت میکند، طی ماههای گذشته توانسته است بخش قابل توجهی از محلات شیراز را تحت پوشش قرار دهد.
مسئولان این مجموعه معتقدند فعالیت فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که در متن زندگی مردم جریان پیدا کند و به همین دلیل، به جای انتظار برای حضور مردم در مراکز فرهنگی، خود به میان مردم رفتهاند.
برنامههای این کاروان تنها به برگزاری جشنها و مراسمهای مناسبتی محدود نمیشود. در طول این مدت، دهها برنامه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و ورزشی در نقاط مختلف شهر برگزار شده است.
جشنهای خانوادگی، اجرای سرود، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان، مسابقات فرهنگی، ایستگاههای صلواتی، مراسمهای عزاداری و یادبود شهدا تنها بخشی از فعالیتهایی است که در قالب این حرکت مردمی اجرا شده است.
آنچه بیش از همه در این برنامهها جلب توجه میکند، تنوع مخاطبان و حضور نسلهای مختلف در کنار یکدیگر است. کودکانی که همراه خانوادههای خود در برنامهها شرکت میکنند، نوجوانانی که در بخشهای مختلف اجرایی نقش دارند، جوانانی که بار اصلی فعالیتها را بر دوش میکشند و سالمندانی که با وجود کهولت سن در این مراسمها حضور پیدا میکنند، همگی تصویری از یک مشارکت اجتماعی گسترده را به نمایش میگذارند.
در میان این جمع، حضور مادران و خانوادههای شهدا جلوهای ویژه دارد. کاروان فرهنگی مسجد حسن بن علی(ع) شیراز در کنار اجرای برنامههای عمومی، دیدار با خانوادههای معظم شهدا را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
اعضای این مجموعه با حضور در منازل خانوادههای شهدا، ضمن تجلیل از صبر و ایثار آنان، تلاش میکنند پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت کنند.
از دل مسجد تا قلب محلات
محمدحسن زارعی، مسئول روابط عمومی کانون فرهنگی مسجد حسن بن علی(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی فعالیتهای کاروان گفت: در هر برنامه معمولاً بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ نفر حضور پیدا میکنند. نکته قابل توجه این است که شرکتکنندگان متعلق به همه گروههای سنی هستند؛ از نوزادانی که در کالسکه همراه خانوادههای خود در مراسم حاضر میشوند تا مادران شهیدی که برخی از آنها بیش از ۷۵ سال سن دارند.
وی ادامه داد: هدف ما صرفاً برگزاری یک برنامه یا مراسم نیست. تلاش کردهایم با حضور مستمر در میان مردم، ارتباطی نزدیک و صمیمی با شهروندان برقرار کنیم و ارزشهای انقلاب اسلامی را با زبان امید، نشاط و همدلی تبیین کنیم. معتقدیم بهترین شیوه اثرگذاری فرهنگی، حضور مستقیم در کنار مردم و شنیدن دغدغههای آنان است.
نشاط اجتماعی در کنار زمینه گفتوگو و تعامل میان نسلها
زارعی استقبال گسترده شهروندان را نشانه موفقیت این رویکرد دانست و افزود: در بسیاری از محلات، مردم خودشان خواستار تداوم حضور این کاروان هستند. این استقبال نشان میدهد جامعه همچنان نیازمند برنامههایی است که بتواند خانوادهها را گرد هم آورد، نشاط اجتماعی ایجاد کند و زمینه گفتوگو و تعامل میان نسلها را فراهم سازد.
به گفته وی، بسیاری از برنامههای اجراشده با مشارکت مستقیم مردم محلات شکل گرفته و همین موضوع باعث شده است که این حرکت فرهنگی، بیش از آنکه یک برنامه سازمانی باشد، به یک جریان مردمی تبدیل شود.
مسئول روابط عمومی کانون فرهنگی مسجد حسن بن علی(ع) در ادامه با اشاره به رسالت فرهنگی این حرکت گفت: ما خود را ادامهدهنده مسیر شهدا میدانیم و باور داریم که خدمت فرهنگی به مردم یکی از مهمترین عرصههای جهاد امروز است. به همین دلیل تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای مردمی، این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
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