پویش «ایران در پناه قرآن» تا پایان خرداد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال گسترده مؤسسات و فعالان حوزه قرآن و عترت از پویش ملی « ایران در پناه قرآن»، مرتضی خدمتکار آرانی مدیر کل دفتر برنامه ریزی، آموزش وتوسعه مشارکت های قرآن و عترت از تمدید مهلت شرکت و ارسال آثار در این رویداد قرآنی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ خبرداد.

همزمان با آغازجنگ تحمیلی سوم و حضور پرشور و غرورآفرین اقشار مختلف ملت غیور ایران اسلامی، در صحنه و تجمعات خیابانی و خلق حماسه دفاع از ارزش های ملی و دینی، فعالان و موسسات فرهنگی قرآن و عترت نیز همچون سایر اقشار جامعه، نقش پررنگ و بسزایی در ایجاد انسجام اجتماعی، شور معنوی و تقویت پیوند جامعه با مفاهیم قرآنی ایفا کردند.

در همین راستا مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از این حرکت عظیم را در اولویت فعالیت های سال جدید خود قرار داد و با ایجاد پویشی به نام «ایران در پناه قرآن» سعی کرد تا بخشی از اقدامات اثربخش فعالان این عرصه را شناسایی و معرفی نماید.

ازجمله محورهای این پویش می‌توان به: موارد زیر اشاره کرد:

۱- تولید محتوا؛ خلق آثار جذاب و اثرگذار در قالب‌های ادبی، هنری و رسانه‌ای با محوریت آموزه‌های قرآن و عترت در فضای مجازی،

۲- انتشار محتوا؛ تولید بسته های جذاب فرهنگی با نگاهی بر آیات و روایات مبتنی برفرهنگ مقاومت، ترویج و تقویت روحیه صبر، ایثار و ایستادگی در برابر ناملایمات

۳-خدمت‌رسانی میدانی؛ برپایی محافل نورانی انس با قرآن، تکریم خانواده معظم شهدا و استقرار موکب‌های قرآنی و... جهت خدمات‌رسانی در معابر و میادین اصلی شهرها.

همچنین این مرکز ضمن دعوت از تمامی مؤسسات و فعالان قرآن و عترت برای پیوستن به این حرکت جمعی و خودجوش، اعلام کرد که به مؤسسات برتر و برگزیده در پایان این پویش، جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد و علاقه‌مندان، مدیران مؤسسات و فعالان فرهنگی و قرآنی جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویداد قرآنی، می‌توانند به سامانه جامع قرآنی «حمد» به نشانی qia.ir مراجعه نمایند.

گفتنی است گزارش های دبیرخانه این پویش ملی حاکی از آن است که تاکنون از ۲۰ استان کشور، آثار ارزشمندی از طریق درگاه «ایران در پناه قرآن» دریافت شده است.