بازآفرینی صد روز حماسه در قالب رویداد هنری «میدان هنر»

محمد کشاورز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد هنری «میدان هنر» به مناسبت بزرگداشت یکصدمین روز حماسه ملی و نقشآفرینی ملت ایران اسلامی و با هدف جلوگیری از تحریف یا فراموشی حضور خودجوش و میلیونی مردم در دفاع از تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه تلاش شد میادینی که صحنه حماسه بودند، به کارگاههای عظیم هنری برای خلق آثار ماندگار تبدیل شوند؛ بهگونهای که تلفیق هنرمند و مردم، جلوهای از هنر متعهد را به نمایش بگذارد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین با بیان اینکه هنر متعهد باید بهعنوان نیروی پیشران وحدت ملی عمل کند، تصریح کرد: این رویداد با هدف ارائه الگویی نوین از فعالیت هنری از «رقابت و داوری» به سمت «همآفرینی و همدلی» طراحی و اجرا شد.
کشاورز ادامه داد: در این برنامه از ظرفیت تمامی رشتههای هنری برای بازآفرینی نمادین «صد روز حماسه» استفاده شد و آثار هنری به صورت مشارکتی و با حضور مستقیم مردم خلق گردید.
وی افزود: ثبت و ضبط جلوههای شور و شعور مردمی در قالب هنرهای ماندگار و ارائه یک مدل جدید از رویدادهای فرهنگی از دیگر اهداف این برنامه بود.
به گفته این مسئول، رویداد «میدان هنر» با همکاری مجموعهای از دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان از جمله ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، استانداری، آموزش و پرورش، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، حوزه هنری، سپاه صاحبالامر (عج)، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی برگزار شد.
کشاورز خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد، برنامههایی همچون اجرای نمایش خیابانی، گروه سرود ۱۰۰ نفره، شعرخوانی، قصهگویی، معرفی کتاب، اجرای موسیقی، رجزخوانی و دکلمه اجرا شد.
وی افزود: همچنین هنرمندان خوشنویسی و نقاشی به صورت زنده به خلق اثر پرداختند و هنرمندان صنایعدستی نیز با برپایی نمایشگاه و کارگاههای مشارکتی از جمله سفالگری، در کنار مردم به فعالیت هنری پرداختند.
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