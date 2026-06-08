بازآفرینی صد روز حماسه در قالب رویداد هنری «میدان هنر»

محمد کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد هنری «میدان هنر» به مناسبت بزرگداشت یکصدمین روز حماسه ملی و نقش‌آفرینی ملت ایران اسلامی و با هدف جلوگیری از تحریف یا فراموشی حضور خودجوش و میلیونی مردم در دفاع از تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه تلاش شد میادینی که صحنه حماسه بودند، به کارگاه‌های عظیم هنری برای خلق آثار ماندگار تبدیل شوند؛ به‌گونه‌ای که تلفیق هنرمند و مردم، جلوه‌ای از هنر متعهد را به نمایش بگذارد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان قزوین با بیان اینکه هنر متعهد باید به‌عنوان نیروی پیشران وحدت ملی عمل کند، تصریح کرد: این رویداد با هدف ارائه الگویی نوین از فعالیت هنری از «رقابت و داوری» به سمت «هم‌آفرینی و همدلی» طراحی و اجرا شد.

کشاورز ادامه داد: در این برنامه از ظرفیت تمامی رشته‌های هنری برای بازآفرینی نمادین «صد روز حماسه» استفاده شد و آثار هنری به صورت مشارکتی و با حضور مستقیم مردم خلق گردید.

وی افزود: ثبت و ضبط جلوه‌های شور و شعور مردمی در قالب هنرهای ماندگار و ارائه یک مدل جدید از رویدادهای فرهنگی از دیگر اهداف این برنامه بود.

به گفته این مسئول، رویداد «میدان هنر» با همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان از جمله اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، استانداری، آموزش و پرورش، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، حوزه هنری، سپاه صاحب‌الامر (عج)، صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی برگزار شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: در حاشیه این رویداد، برنامه‌هایی همچون اجرای نمایش خیابانی، گروه سرود ۱۰۰ نفره، شعرخوانی، قصه‌گویی، معرفی کتاب، اجرای موسیقی، رجزخوانی و دکلمه اجرا شد.

وی افزود: همچنین هنرمندان خوشنویسی و نقاشی به صورت زنده به خلق اثر پرداختند و هنرمندان صنایع‌دستی نیز با برپایی نمایشگاه و کارگاه‌های مشارکتی از جمله سفالگری، در کنار مردم به فعالیت هنری پرداختند.