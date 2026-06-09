حمل و نقل عمومی رایگان تهران تا پایان دهه اول محرم تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی با پرداختن به موضوع تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس‌های بی‌.آر.تی، اظهار کرد: امروز -سه شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵- همزمان با چهارصد و چهاردهمین جلسه شورا، دو فوریت لایحه شهردار تهران مبنی بر تمدید مجوز قانونی شورا برای استفاده رایگان از حمل و نقل عمومی در پایتخت توسط معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری به شورا ارائه شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: هم دو فوریت و هم اصل لایحه با حمایت رئیس شورا و موافقیت اکثریت اعضا به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه مجوز قانونی شورا برای رایگان بودن حمل و نقل عمومی تا پایان دهه اول محرم تمدید شد، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این موضوع همزمانی با تشییع رهبر شهید انقلاب است.

گفتنی است، بر اساس تمهیدات شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ همزمان با آغاز جنگ رمضان تا کنون، استفاده از حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس‌های بی‌.آر.تی رایگان است.