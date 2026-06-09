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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

صیانت از ۱۴۳ هزار هکتار عرصه طبیعی ایلام با همراهی مردم

صیانت از ۱۴۳ هزار هکتار عرصه طبیعی ایلام با همراهی مردم

ایلام- مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از صیانت از ۱۴۳ هزار هکتار عرصه طبیعی استان با همراهی مردم خبر داد.

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۴۳ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان، شامل چهار منطقه حفاظت‌شده و دو اثر طبیعی ملی، تحت پوشش حفاظتی این اداره‌کل قرار دارد.

وی تأکید کرد: حفاظت از این پهنه ارزشمند تنها با مشارکت مستمر مردم، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تحقق می‌یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش تاریخی محیط‌بانان در حراست از طبیعت افزود: حتی در سخت‌ترین دوره‌ها، مأموریت‌های حفاظتی متوقف نشده و نیروهای یگان حفاظت همواره در صحنه صیانت از منابع طبیعی حضور داشته‌اند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی باورهای نادرست درباره شکار اشاره کرد و گفت: نسبت‌دادن ویژگی‌های درمانی به گوشت یا خون گونه‌های حیات‌وحش هیچ پایه علمی ندارد و تداوم این خرافات، به تهدید جدی برای تنوع زیستی تبدیل شده است.

وی نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اهمیت برخورد قانونی با شکارچیان متخلف را از مؤلفه‌های اصلی مهار آسیب‌ها دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام همچنین با یادآوری آغاز فصل حساسیت‌زا برای وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع بیان کرد: آتش‌سوزی تنها به درختان خسارت نمی‌زند، بلکه نابودی زیستگاه‌ و تلفات حیات‌وحش پیامدهای جدی و بلندمدت این حوادث است. او خواستار افزایش مشارکت عمومی در پیشگیری و گزارش‌دهی به‌موقع شد.

به گفته وی، استمرار همیاری اقشار مختلف جامعه و تقویت رویکرد آموزشی در کنار حضور میدانی نیروهای تخصصی، می‌تواند مسیر حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان را هموارتر کند.

کد مطلب 6854958

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