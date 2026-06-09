به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد ظهر سه شنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان جنوبی اظهار کرد: ورزشکاران بیمارهای خاص نماد اراده و امید انسان‌ها برای فتح قله ها و غلبه بر محدودیت های جسمی و روحی هستند.

وی با بیان اینکه این ورزشکاران ثابت می کنند که محدودیت ها نمی‌توانند از فعالیت های آنها به ویژه فعالیت های ورزشی جلو گیری کنند، افزود: در مسیر توسعه این هیئت با تعامل دوجانبه گام بر خواهیم داشت و از ظرفیت خیران و دستگاه های اجرایی باید در این جهت بهره گرفته شود.

قناد خاطرنشان کرد: ساختار بخشی این هیئت با انتخاب روسای شهرستان ها باید در راستای تکمیل چارت انجام و به بحث استعداد یابی و ارائه تقویم سالانه و افزایش ورزشکاران توجه ویژه ای شود.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۶۹ میلیون تومان در سال جاری برای این هیئت در نظر گرفته است و آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات کشوری در رشته های دارت، پتانک و تنیس روی میز اعلام می کنیم.

قناد افزود: در سال گذشته ۶ آقا و چهار خانم ورزشکار این رشته موفق به کسب مدال در مسابقات کشوری شدند.

در ادامه حاضران در این مجمع هم به مواردی چون لزوم صحبت اعضای مجمع قبل از انتخاب رئیس هیئت، مظلومیت ورزشکاران این هیئت، ضرورت حضور فیزیکی رئیس هیئت در کنار ورزشکاران، اعزام همه ورزشکاران این هیئت به مسابقات منطقه ای و کشوری در سال گذشته اشاره کردند.