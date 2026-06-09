رئیس جدید هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان جنوبی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجمع انتخاب رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان جنوبی طی صبح سه‌شنبه، حمید رضا گازرانی تنها کاندیدای ریاست این هیئت که در گذشته سرپرستی این هیئت را برعهده داشت، با ۱۲ رای از ۱۲ عضو حاضر در مجمع برای چهار سال به عنوان سکاندار این هیئت انتخاب شد.

گازرانی در این جلسه بیان کرد: ورزش بیماران خاص نیاز به توجه خاص به ورزشکاران بیمار این هیئت مانند بیماران دیالیزی و دیابتی را دارد.

وی با اشاره به لزوم هم افزایی در استان، تصریح کرد: ورزش بیماران خاص در حال حاضر به شکل خاص در مرکز استان فعال بوده و تلاش ما بر این است که با استغدادیابی، در دیگر شهرستان های استان هم ورزش بیماران خاص فعال شود که لازمه آن حمایت اداره کل ورزش و جوانان است.

گازرانی بیان کرد: در صورت اعتماد اعضای این مجمع، توسعه رشته های ورزشی در این هیئت را هم مد نظر قرار خواهیم داد و از همه ظرفیت های موجود در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

همچنین در ادامه این جلسه رضا حسینی مقدم هم با ۱۱ رای اعضای این مجمع به عنوان بازرس این هیئت انتخاب شد.