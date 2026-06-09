سالن اختصاصی هیئت ورزش بیماران خاص خراسان جنوبی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهین فرهادی زاد ظهر سه‌شنبه در مجمع انتخابات رئیس هئیت ورزش بیماران خاص استان بیان کرد: اگر سالنی که با کمک خیران برای ورزشکاران بیماران خاص در بیرجند ساخته شده به این هیئت برگردانده شود، آن را به طور کامل مانند استان های دیگر تجهیز خواهیم کرد تا علاوه بر استفاده این ورزشکاران از سالن مورد نظر، منبع درآمدی برای هیئت ورزش بیماران خاص باشد.

وی با بیان این که همه هزینه های مربوط به حضور ورزشکاران در مسابقات توسط فدراسیون پرداخت می شود، افزود: سال گذشته هفت جشنواره ورزشی با شرکت ورزشکاران استان های نزدیک به هم برگزار شد و درخواست می کنیم که استان های کشور آمادگی خود را برای میزبانی این جشنواره ها به فدراسیون اعلام کنند.

فرهادی زاد با تاکید بر این که نسبت به آموزش ورزشکاران بسیار حساس هستیم ،تصریح کرد: ۱۳رشته ورزشی فعال برای ورزشکاران پیوند اعضا، هشت رشته برای تالاسمی، هفت رشته برای دیابت، پنج رشته برای ام اس و سه رشته ورزشی هم برای ورزشکاران هموفیلی و همود یالیز داریم که این موضوع نشانگر حجم بسیار زیاد فعالیت های این فدراسیون است.

به گفته وی، هر سال یک بار همایش پزشکی ورزشی هم توسط این فدراسیون برگزار می شود و کمیسیون های داوران و مربیان هم در طول سال فعال هستند.

دبیر فدراسیون ورزش بیماران خاص گفت: مسابقات ورزشی ما در طول سال با عنوان «جایزه بزرگ» برگزار می شود.