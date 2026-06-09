به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه ظهر سه شنبه در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی و مسئولان مبارزه با مواد مخدر بر پیوند ساختاری میان زندان و بهزیستی تأکید کرد و خواستار حضور مستقیم متخصصان بهزیستی در ندامتگاه ها برای اصلاح و بازتوانی زندانیان شد.

عالیشاه تعامل دادستانی و بهزیستی را بستری برای بازگشت سلامت محور زندانیان به خانواده و جامعه دانست و گفت: مسئولان زندان ها باید مسیر ارتباطی زندانیان با سازمان های حمایتی را هموار کنند.

دادستان مرکز استان افزود: ندامتگاه ها باید از توان روانشناسان، مشاوران و مددکاران بهزیستی بهره ببرند و حضور این متخصصان فرآیند بازآفرینی شخصیت و بازتوانی روحی زندانیان را سرعت می بخشد.

عالیشاه همچنین خواستار شناسایی سریع زندانیان نیازمند حمایت بهزیستی شد و گفت: چتر حمایتی دولت باید بر سر خانواده های آسیب پذیر گسترده شود.

وی با اشاره به اهمیت دوران پس از ترخیص تصریح کرد: مراقبت پس از خروج زندانیان با همکاری بهزیستی انجام شود تا زنجیره بازتوانی قطع نگردد و خدماتی که بهزیستی در جامعه ارائه می دهد به درون زندان ها نیز گسترش یابد.

در ادامه این نشست رقیه رحمانی مدیرکل بهزیستی مازندران از آمادگی کامل این نهاد برای ارائه آموزش های توانمندسازی شامل مهارت های زندگی، حل مسئله، نه گفتن، کنترل پرخاشگری و خانواده درمانی به زندانیان و خانواده های آنان خبر داد.

رحمانی اولویت بهزیستی را خدمات مددکاری و مراقبت های پس از ترخیص عنوان کرد و گفت در صورت معرفی افراد واجد شرایط برای مجازات های جایگزین حبس، بهزیستی آمادگی دارد فرآیند بازتوانی آنان را مدیریت کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از برنامه راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در منطقه آسیب مهرگان نکا با استقرار تیم های اورژانس اجتماعی خبر داد.

رحمانی خاطرنشان کرد طبق برنامه زمانبندی ماهانه، روانشناسان، مشاوران و مددکاران اورژانس اجتماعی در زندان ها مستقر خواهند شد.

در پایان این نشست، مسئولان از بخش های مختلف ندامتگاه بازدید کردند و در جریان روند بازتوانی، مهارت آموزی و برنامه های اصلاحی زندانیان قرار گرفتند.