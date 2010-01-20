1600 تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی 123 بهزیستی گیلان برقرار شد

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله سیاستهای سازمان بهزیستی به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله کاهش طلاق، خشونتهای خانوادگی، کودک آزاری، اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی است.

وی ادامه داد: براساس دستورالعلمهای سازمان بهزیستی کشور ضرورت راه اندازی مراکز اورژانس 123 درشهرهای دیگر استان از قبیل شهرستانهای لاهیجان، فومن، تالش و انزلی صورت گرفته است.

مدیرکل بهزیستی گیلان درخصوص تیم سیار اورژانس اجتماعی 123 و دسترسی عموم مردم گفت: اورژانس اجتماعی برای رفع مشکلات اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره ای راه اندازی شد تا روانشناسان و مددکاران به تماس گیرندگان که با این مرکز تماس می گیرند خدمات ارائه دهند.

وی بیان کرد: خودروهای 123 درخصوص آسیبهای اجتماعی تماس گیرندگان به مرکز به محل مورد نظر ارجاع می شوند.

کوچکی نژاد افزود: کارشناسان و مشاوران که درخودرو 123 درسطح شهرستان مستقر هستند، خدمات مشاوره ای را به مراجعه کنندگان ارائه می دهند و باتوجه به نوع مشکل آنان با ارائه معرفی نامه ای به واحد های مختلف سازمان ازجمله پیشگیری، توانبخشی و اجتماعی ارجاع می شوند.

وی اظهار داشت: طی 9 ماه اول سال جاری بیش از یک هزار و 500 مورد به خودروهای سیار 123 مراجعه کردند که به بخشهای مختلف سازمان و یاسایر نهادها ارجاع شدند.

مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: مشاوران اورژانس اجتماعی درسه شیفت صبح و عصر و یک شیفت شب در 123 مستقر هستند و در مجموع 20 نفر ازکارشناسان و مشاوران درمرکز و خودروهای 123 به ارائه خدمت به جهت هدف بهزیستی می پردازند.