به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد حسینینیا در نشست بررسی مسائل و چالشهای بافت تاریخی زنجان که در حاشیه بازدید میدانی از بخشهای مختلف این محدوده برگزار شد، از آمادگی شرکت بازآفرینی شهری ایران برای حمایت از طرحهای پیشنهادی زنجان خبر داد و افزود: هرگونه بسته اجرایی، پروژه محرک توسعه یا برنامه عملیاتی که با هدف حل مسائل بافت تاریخی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفظ ارزشهای میراثی تدوین شود، قابلیت طرح و پیگیری در سطح ملی را خواهد داشت.
وی اظهار داشت: هدف نهایی دستیابی به مدلی از بازآفرینی شهری است که در آن حفاظت از میراث تاریخی، توسعه شهری، رونق اقتصادی و رضایتمندی مردم در کنار یکدیگر محقق و زنجان به عنوان یکی از شهرهای شاخص کشور در این حوزه، از ظرفیتهای خود به بهترین شکل بهرهمند شود.
حسینی نیا با اشاره به نتایج بازدید میدانی از محور شمالی خیابان امام خمینی (ره)، شهر زنجان گفت: یکی از مهمترین دلایل حضور در زنجان، بررسی وضعیت این پهنه بود و در جلسات گذشته دلایل شکلگیری وضعیت موجود تا حدود زیادی روشن شده بود، اما آنچه موجب شد با تأکید معاون وزیر راه و شهرسازی در مدت کوتاهی این بازدید انجام شود، نگرانی نسبت به آینده این محدوده و ضرورت تصمیمگیری درباره آن بود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که مرحله شناخت و مطالعات پایه توسط مشاور انجام شده است و شناخت مناسبی از شرایط موجود وجود دارد، به نظر میرسد زمان تعیین تکلیف این بخش از بافت تاریخی فرا رسیده، مشوقها متناسب با شرایط محلی و ویژگیهای هر شهر بومیسازی شده و به مرحله اجرا رسیده است.
حسینی نیا، با اشاره به بسته ۱۹ گانه مشوقهای کالبدی و شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بومی سازی مشوقهای بافت فرسوده در زنجان، گفت: بررسی تجربه استانهای مختلف نشان میدهد که در بسیاری از شهرها، این مشوقها متناسب با شرایط محلی و ویژگیهای هر شهر، بومیسازی شده و به مرحله اجرا رسیده است.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه وشهرسازی، ادامه داد: در برخی استانها ضمن پذیرش چارچوبهای مصوب، برای محدودههای تاریخی ضوابط خاصی تدوین و شرایط اجرایی متناسب با واقعیتهای محلی تعریف شده است؛ موضوعی که موجب شده است شهرداریها بتوانند از این ظرفیت در جهت حل مسائل شهری بهره ببرند.
حسینی افزود: به نظر میرسد در زنجان این ظرفیت به شکل کامل مورد استفاده قرار نگرفته و ضروری است شهرداری، میراث فرهنگی، اداره کل راه و شهرسازی و مشاور طرح با همکاری یکدیگر برای بهرهگیری از این فرصت برنامهریزی کنند.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، در بخش دیگری از سخنان خود به بازدید از مجموعه سبزهمیدان و فضاهای پیرامونی آن اشاره کرد و گفت: یکی از جذابترین بخشهای این سفر، بازدید از سبزهمیدان بود و آنچه در این محدوده مشاهده کردم، سرزندگی، حضور مردم و پویایی اجتماعی کمنظیری بود که حتی در ساعات پایانی شب نیز خود را نشان میدهد. مجموعه سبزه میدان نمونهای موفق از رویکرد انسانمحور در طراحی و مدیریت شهری است.
حسینی نیا، با اشاره به مشکلات برخی ساکنان بافت تاریخی، اظهار داشت: بسیاری از مردم سالها در این محلات زندگی کردهاند، به محل سکونت خود تعلق خاطر دارند و در برخی موارد نیز امکان جابهجایی یا تامین مسکن جایگزین برای آنها وجود ندارد از همین رو برنامههای بازآفرینی باید در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
لزوم توجه میراث فرهنگی به مدیریت ساخت وسازهای پیرامونی
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی، بر ضرورت حفاظت از دستاوردهای ایجاد شده در محدوده سبزه میدان تاکید کرد و گفت: شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی باید نسبت به مدیریت ساختوسازهای پیرامونی، کنترل ارتفاع ساختمانها، ساماندهی نماها و انتخاب مصالح مناسب حساسیت ویژهای داشته باشند و ارزش چنین میدانگاهی تنها در کالبد آن نیست، بلکه در کیفیت فضایی، چشماندازها و ارتباط آن با سایر عناصر تاریخی و طبیعی شهر نهفته است و حفظ این ویژگیها باید در اولویت قرار گیرد.
حسینی افزود: تجربه شهرهای مختلف کشور نشان داده است که حفظ و تداوم سیاستهای پیادهمحور نیازمند حمایت مستمر مدیریت شهری و دستگاههای مسئول است و هرگونه عقب نشینی از این رویکرد میتواند به کاهش کیفیت فضاهای عمومی منجر شود.
وی با اشاره به بازدید از بازار تاریخی زنجان، گفت: بازار زنجان همچنان از پویایی و حیات اقتصادی مطلوبی برخوردار است و حضور مردم در این مجموعه نشان میدهد که بازار هنوز نقش مهمی در زندگی شهری ایفا میکند و در این میان برای حفظ این پویایی و تقویت آن، لازم است نگاه رویدادمحور در کنار مداخلات کالبدی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: ظرفیتهای فرهنگی، آیینی، گردشگری، صنایع دستی، غذاها و شیرینیهای سنتی زنجان میتواند در قالب رویدادها و برنامههای متنوع به تقویت اقتصاد بازار و افزایش جذب گردشگر کمک کند.
حسینی نیا گفت: مشاور طرح باید در کنار موضوعات کالبدی، بستههای تشویقی و پروژههای محرک توسعه اقتصادی را نیز برای بازار تاریخی تعریف کند و مسائل پیرامون امامزاده ابراهیم (ع) و حسینیه اعظم با گفتوگو حل شود.
وی با اشاره به برخی فضاهای کمفعال در بازار تاریخی زنجان، اظهار کرد: مجموعههایی نظیر برخی سراها و فضاهای تاریخی بازار ظرفیت بالایی برای احیا و بازگشت به چرخه فعالیت دارند و لازم است برای این بخشها برنامههای مشخص، مشوقهای مناسب و پروژههای اقتصادی و فرهنگی تعریف شود تا از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
حسینینیا خاطرنشان کرد: باید مراقب بود که در فرایند توسعه، ساماندهی و حفاظت از این عرصهها، حقوق ساکنان و شهروندان پیرامونی نیز مورد توجه قرار گیرد و نمیتوان تنها با رویکردهای دستوری و از بالا به پایین به نتایج مطلوب دست یافت.
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