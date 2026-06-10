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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

یکپارچگی دستگاه‌ها شرط موفقیت طرح محله‌محوری در گلستان

یکپارچگی دستگاه‌ها شرط موفقیت طرح محله‌محوری در گلستان

گرگان-معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکیدبرضرورت هماهنگی کامل نهادهای اجرایی گفت:طرح محله‌محوری یک برنامه بلندمدت و هویت‌ساز است که بامشارکت مردم ودستگاه‌ها نتیجه خواهدداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای راهبری مدیریت محله‌محوری شهرستان گرگان، با اشاره به اهمیت اجرای منسجم این طرح اظهار کرد: محله‌محوری صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه رویکردی اجتماعی و فرهنگی برای بازآفرینی هویت محلات به شمار می‌رود.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، احیای هویت تاریخی محلات، تقویت تعلق خاطر محلی و بازگرداندن سنت‌های اصیل اجتماعی است؛ سنت‌هایی که می‌تواند ارتباط نسل جوان با ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی محله را تقویت کرده و از گرایش آنان به الگوهای بیگانه جلوگیری کند.

معاون استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به نام‌گذاری محلات و بازنگری در ساختار و نقشه آن‌ها در شهر گرگان گفت: نام هر محله باید بازتاب‌دهنده پیشینه فرهنگی و تاریخی آن باشد تا ساکنان، به ویژه نسل جوان، احساس تعلق و افتخار بیشتری نسبت به محل زندگی خود داشته باشند.

حمیدی هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را شرط اصلی جلب اعتماد عمومی دانست و اظهار کرد: این طرح باید به یک مبنای مشترک برای تمامی دستگاه‌ها تبدیل شود و هرگونه موازی‌کاری، اقدام جزیره‌ای و چندصدایی می‌تواند به روند اجرای آن آسیب جدی وارد کند.

وی با تأکید بر نقش مسئولان محلی در موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که اقدامات مسئولان در میدان عمل با وعده‌ها هم‌خوانی داشته باشد و روحیه مسئولیت‌پذیری و ایثار در میان اعضای شوراهای محلات تقویت شود.

کد مطلب 6856717

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