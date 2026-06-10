به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای راهبری مدیریت محله‌محوری شهرستان گرگان، با اشاره به اهمیت اجرای منسجم این طرح اظهار کرد: محله‌محوری صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه رویکردی اجتماعی و فرهنگی برای بازآفرینی هویت محلات به شمار می‌رود.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، احیای هویت تاریخی محلات، تقویت تعلق خاطر محلی و بازگرداندن سنت‌های اصیل اجتماعی است؛ سنت‌هایی که می‌تواند ارتباط نسل جوان با ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی محله را تقویت کرده و از گرایش آنان به الگوهای بیگانه جلوگیری کند.

معاون استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت توجه به نام‌گذاری محلات و بازنگری در ساختار و نقشه آن‌ها در شهر گرگان گفت: نام هر محله باید بازتاب‌دهنده پیشینه فرهنگی و تاریخی آن باشد تا ساکنان، به ویژه نسل جوان، احساس تعلق و افتخار بیشتری نسبت به محل زندگی خود داشته باشند.

حمیدی هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی را شرط اصلی جلب اعتماد عمومی دانست و اظهار کرد: این طرح باید به یک مبنای مشترک برای تمامی دستگاه‌ها تبدیل شود و هرگونه موازی‌کاری، اقدام جزیره‌ای و چندصدایی می‌تواند به روند اجرای آن آسیب جدی وارد کند.

وی با تأکید بر نقش مسئولان محلی در موفقیت این طرح خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که اقدامات مسئولان در میدان عمل با وعده‌ها هم‌خوانی داشته باشد و روحیه مسئولیت‌پذیری و ایثار در میان اعضای شوراهای محلات تقویت شود.