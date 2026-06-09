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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

موسوی: ۱۶۸ هزار نخ سیگار قاچاق در اندیمشک کشف شد

موسوی: ۱۶۸ هزار نخ سیگار قاچاق در اندیمشک کشف شد

اندیمشک - فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: با هوشیاری مأموران پلیس، ۱۶۸ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران فرماندهی بخش الوار گرمسیری در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند و پس از توقف خودرو، در بازرسی از آن ۱۶۸ هزار نخ سیگار خارجی فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

وی افزود: ارزش این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان، ۱۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد شده است و در این خصوص راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با دعوت از شهروندان برای همکاری با پلیس گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6855056

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