موسوی: ۱۶۸ هزار نخ سیگار قاچاق در اندیمشک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران فرماندهی بخش الوار گرمسیری در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند و پس از توقف خودرو، در بازرسی از آن ۱۶۸ هزار نخ سیگار خارجی فاقد مدارک قانونی کشف کردند.

وی افزود: ارزش این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان، ۱۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال برآورد شده است و در این خصوص راننده خودرو دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با دعوت از شهروندان برای همکاری با پلیس گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.