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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در اندیمشک کشف شد

۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در اندیمشک کشف شد

اندیمشک - فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از کشف ۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه بخش الوار گرمسیری با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال محموله‌ای قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، خودروی پژو پارس حامل کالای قاچاق را شناسایی و در یک عملیات پلیسی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بود، کشف شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌ شده را بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق کالا، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6885855

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