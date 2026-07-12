۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در اندیمشک کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس اله موسوی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی پاسگاه بخش الوار گرمسیری با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال محموله‌ای قاچاق در محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، خودروی پژو پارس حامل کالای قاچاق را شناسایی و در یک عملیات پلیسی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۱۸۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بود، کشف شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌ شده را بالغ بر پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان کالا از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق کالا، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.