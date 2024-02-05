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۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۱

فرمانده انتظامی سیریک عنوان کرد؛

کشف ۴ تن ماهی و میگو قاچاق در شهرستان سیریک

کشف ۴ تن ماهی و میگو قاچاق در شهرستان سیریک

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان سیریک از کشف ۴ تن ماهی و میگوی قاچاق از یکدستگاه خودرو در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا رستمی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی «شهید سیاوش مهر بونجی» شهرستان سیریک در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت ایسوزو یخچال دار مشکوک شده و جهت بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو مورد نظر مقدار ۴ تن ماهی و میگو غیر مجاز و فاقد هر گونه مجوز بهداشتی کشف و ضبط کردند.

این مسؤول انتظامی سیریک ارزش این محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار کرد: در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز به صورت قاطع و مستمر در دستور کار پلیس شهرستان است و شهروندان می‌توانند هر گونه مورد مشکوک را از طریق سامانه فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6015747

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