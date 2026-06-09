به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته و در همین ایام بود که اسرائیل جنایتکار به کشورمان حمله کرد و فرماندهان عزیزی را به شهادت رساند. فرماندهانی که هر کدام کوهی از تجربه بودند. مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دار» ادای دینی است اندک به زندگی چهار فرمانده. روایتی مستند از زندگی و مجاهدت‌های چهار تن از فرماندهان برجسته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به‌زودی توسط انتشارات شهید کاظمی و با مشارکت مؤسسه فرهنگی‌هنری «روایت سوره» راهی بازار نشر خواهد شد.

این مجموعه تلاشی است برای ثبت و بازخوانی بخش‌هایی از حیات پرفراز و نشیب فرماندهانی که نقش مهمی در توسعه توانمندی‌های دفاعی کشور ایفا کرده‌اند. نویسندگان این آثار کوشیده‌اند با رویکردی مستند و روایت‌محور، علاوه بر بررسی شخصیت و سیره مدیریتی این فرماندهان، ابعاد کمتر شنیده‌شده‌ای از زندگی و مجاهدت‌های آنان را به تصویر بکشند.

در مجموعه «آسمان‌دار» چهار عنوان کتاب منتشر می‌شود: «مردی که می‌خواست زنده بماند» نوشته فائضه غفارحدادی که به روایت زندگی شهید امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه می‌پردازد.

«مردی که نمی‌خواست دیده شود» نوشته مرضیه اعتمادی درباره زندگی شهید محمود باقری، فرمانده موشکی هوافضای سپاه.

«مردی که می‌توانست پرواز کند» نوشته سید محمدیوسف جلالی درباره زندگی شهید محمدباقر طاهرپور، فرمانده پهپادی هوافضای سپاه.

و در آخر «مردی که هوای آسمان را داشت» نوشته زینب سادات طباطبایی که روایتگر زندگی شهید داوود شیخیان، فرمانده پدافند هوافضای سپاه است.

این مجموعه هم‌اکنون مراحل پایانی پیش از انتشار را پشت‌سر می‌گذارد و قرار است همزمان با ایام شهادت این فرماندهان رونمایی و در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

گفتنی است مجموعه «آسمان‌دار» به همت مؤسسه فرهنگی‌هنری روایت سوره وابسته به حوزه هنری انقلاب اسلامی تولید شده و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر خواهد شد.