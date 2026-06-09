به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت ترابری ایالات‌متحده روز دوشنبه (۱۸ خرداد) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن افزایش قیمت سوخت جت، هزینه‌های تأمین سوخت شرکت‌های هواپیمایی این کشور در ماه آوریل با ۷۸درصد رشد نسبت به سال گذشته میلادی (۲۰۲۵) به حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

براساس گزارش این وزارتخانه، هزینه‌های تأمین سوخت شرکت‌های هواپیمایی در ماه آوریل نسبت به ماه مارس ۲۶درصد افزایش یافته است و بدین ترتیب این شرکت‌ها در این ماه ۲.۶درصد سوخت کمتری مصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه در گزارش خود اعلام کرد که هزینه هر بشکه سوخت در ماه آوریل با یک دلار و ۸۱ سنت افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۴ دلار و ۱۱ سنت رسیده و این صنعت را تحت‌تأثیر قرار داده است.

براساس این گزارش، شرکت هواپیمایی اسپیریت، یک شرکت بسیار ارزان‌قیمت در آمریکا، در ماه مه فعالیت خود را متوقف و دلیل آن را افزایش قیمت سوخت اعلام کرد.

در همین حال، انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) با دراختیارداشتن بیش از ۳۷۰ شرکت هواپیمایی و حدود ۸۵درصد از ترافیک هوایی جهان، روز یکشنبه (۱۷ خرداد) در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرد که سود خالص این صنعت در سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار می‌رسد که کمتر از ۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ است.

براساس داده‌های شرکت اطلاعات خدمات مسافرتی کایاک (KAYAK)، میانگین هزینه پروازهای داخلی و خارجی در آمریکا در سال جاری (۲۰۲۶) در مقایسه با هفته‌های مشابه در سال ۲۰۲۵ به‌ترتیب ۳۱ و ۲۲درصد افزایش داشته است.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خطوط هوایی را مجبور به تغییر مسیر پرواز کرده و این موضوع سبب افزایش مصرف سوخت و تأثیر بیشتر بر کمبود کنونی عرضه شده است.

بر همین اساس، قیمت نفت به دلیل اختلال در عرضه، رشد چشمگیری داشته و قیمت سوخت جت و هزینه‌های تأمین سوخت را برای شرکت‌های هواپیمایی جهان افزایش داده است.

انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) پیش‌بینی می‌کند که هزینه تأمین سوخت شرکت‌های هواپیمایی از حدود ۲۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یابد.