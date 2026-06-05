صنعت هوانوردی جهان درگیر بحران جدید پس از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیمایی جهان این هفته در شهر ریودوژانیرو گرد هم می‌آیند تا درباره راهکارهای مقابله با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های صنعت هوانوردی از زمان همه‌گیری کرونا گفت‌وگو کنند؛ بحرانی که به دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش هزینه سوخت جت، تغییر مسیر پروازها و فشار برای افزایش قیمت بلیت شکل گرفته است.

نشست سالانه انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) از ۶ تا ۸ ژوئن برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های صنعت هوانوردی جهان به شمار می‌رود. در این نشست صدها مدیر ارشد شرکت‌های هواپیمایی، سازندگان هواپیما، تأمین‌کنندگان و مؤسسات مالی حضور خواهند داشت.

یاتا نماینده بیش از ۳۷۰ شرکت هواپیمایی است که حدود ۸۵ درصد از ترافیک هوایی جهان را در اختیار دارند. این نهاد پیش از آغاز جنگ اخیر علیه ایران پیش‌بینی کرده بود سود صنعت هوانوردی در سال جاری میلادی به رقم بی‌سابقه ۴۱ میلیارد دلار برسد.

با این حال مدیران و تحلیلگران صنعت انتظار دارند این پیش‌بینی در نشست ریودوژانیرو مورد بازنگری قرار گرفته و کاهش یابد.

افزایش شدید قیمت سوخت، نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی، اختلال در حریم هوایی خاورمیانه، تأخیر در تحویل هواپیماها و چالش‌های دستیابی به اهداف زیست‌محیطی از مهم‌ترین محورهای بحث در این نشست خواهد بود.

در ماه‌های اخیر شرکت‌های هواپیمایی برای مقابله با فشارهای مالی، قیمت بلیت‌ها را افزایش داده، برخی مسیرهای کم‌بازده را حذف کرده و تلاش کرده‌اند نقدینگی خود را حفظ کنند.

در عین حال هزینه بالای سوخت پایدار هوانوردی و محدودیت عرضه آن، تردیدهایی را درباره تحقق هدف صنعت هوانوردی برای دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ ایجاد کرده است.

مؤسسه اعتبارسنجی مودیز نیز هفته گذشته چشم‌انداز صنعت جهانی هواپیمایی را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد و هشدار داد افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از جنگ با ایران و اختلالات در تنگه هرمز می‌تواند سود عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

بر اساس برآورد این مؤسسه، سود صنعت هوانوردی در سال ۲۰۲۶ ممکن است بیش از ۳۵ درصد کاهش یابد و پس از آن در سال بعد روند بهبود را تجربه کند.

داده‌های یاتا همچنین نشان می‌دهد ترافیک مسافرت هوایی جهانی در ماه آوریل برای نخستین بار از زمان آغاز روند احیای پساکرونا کاهش یافته و بیشترین افت نیز در میان شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه ثبت شده است.

کمبل ویلسون، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایر ایندیا، نیز اعلام کرده است افزایش قیمت سوخت و بسته شدن برخی حریم‌های هوایی باعث شده ادامه فعالیت در برخی مسیرها از نظر اقتصادی دشوار شود.

تحلیلگران معتقدند شرکت‌هایی که از تقاضای قوی‌تر و سهم بیشتری از مسافران تجاری و ممتاز برخوردارند، توان بیشتری برای افزایش قیمت بلیت دارند، اما انتقال کامل افزایش هزینه سوخت به مسافران در همه بازارها و مدل‌های کسب‌وکار امکان‌پذیر نیست.