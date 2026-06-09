۱۸ هکتار از مزارع گندم گیلانغرب در آتش سوخت

شاپور منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از مزارع گندم شهرستان گیلانغرب خبر داد و اظهار کرد: این حادثه عصر امروز در اراضی کشاورزی روستای شیخ‌سرخ‌الدین سفلی از توابع دهستان گورسفید رخ داد.

وی با اشاره به زمان آغاز این حریق افزود: آتش‌سوزی حدود ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد و به دلیل شرایط جوی و پوشش گیاهی منطقه، شعله‌ها در مدت کوتاهی گسترش یافت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گیلانغرب تصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۱۸ هکتار از مزارع گندم منطقه در این حادثه دچار خسارت شده و همچنین نزدیک به ۲۰ هکتار از عرصه‌های پسچر نیز در آتش سوخته است.

منصوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل حریق گفت: نیروهای آتش‌نشانی، کارکنان جهاد کشاورزی و کشاورزان منطقه بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

وی ادامه داد: با تلاش عوامل امدادی و همکاری مردم محلی، آتش پس از حدود یک ساعت به طور کامل مهار شد و از سرایت آن به سایر مزارع و اراضی مجاور جلوگیری به عمل آمد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گیلانغرب ضمن قدردانی از مشارکت دستگاه‌های امدادی و کشاورزان منطقه، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل برداشت محصولات کشاورزی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر بهره‌برداران به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه شد.