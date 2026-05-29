شهربانو برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در مزارع روستای نامن رخ داد که حدود ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را درگیر کرد.

وی افزود: از این میزان، حدود ۱۵ هکتار مزارع گندم دچار حریق شد و نزدیک به ۱۰ هکتار دیگر مربوط به اراضی کلزای برداشت‌شده بود.

فرماندار کردکوی با اشاره به حضور سریع نیروهای امدادی و مردمی در محل حادثه گفت: بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی، اعضای تیم مدیریت بحران، بخشداری، شهرداری، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، کشاورزان و مردم محلی وارد عمل شدند و خوشبختانه آتش کمتر از یک ساعت مهار و اطفا شد.

برهانی با بیان اینکه خسارت وارده به مزارع گندم حدود سه میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: آتش‌سوزی علاوه بر خسارت به محصولات کشاورزی، به خاک مرغوب و حاصلخیز منطقه نیز آسیب وارد می‌کند و کیفیت زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد.

وی با هشدار نسبت به افزایش خطر آتش‌سوزی در روزهای گرم سال افزود: با وجود هشدارهای هواشناسی درباره افزایش دما، گاهی سهل‌انگاری‌ها یا کوچک‌ترین بی‌احتیاطی‌ها موجب وقوع چنین حوادثی می‌شود. علف‌های خشک و بقایای گیاهی در این فصل به‌شدت مستعد اشتعال هستند و حتی انداختن ته‌سیگار در حاشیه جاده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز یک آتش‌سوزی گسترده شود.

فرماندار کردکوی ادامه داد: مزارع گندم به دلیل خشکی محصول، به‌سرعت شعله‌ور می‌شوند و مهار آتش در این شرایط بسیار دشوار است؛ به‌ویژه در دمای بالای هوا که نیروهای امدادی و کشاورزان با سختی فراوان اقدام به خاموش کردن آتش می‌کنند.

برهانی همچنین از کشاورزان خواست پس از برداشت محصولات، از آتش زدن بقایای گیاهی خودداری کنند و گفت: این اقدام علاوه بر تخریب خاک کشاورزی، خطر سرایت آتش به مزارع مجاور و حتی عرصه‌های جنگلی را افزایش می‌دهد و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد کند.

وی تأکید کرد: همکاری و همراهی مردم و کشاورزان در رعایت نکات ایمنی، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است تا شاهد خسارت به دسترنج کشاورزان و منابع طبیعی منطقه نباشیم.