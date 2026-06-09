آغاز فعالیت مرکز رشد نوین دانشگاه خوارزمی در چارچوب طرح ملی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی؛ علیرضا حریفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی، از آغاز فعالیت «مرکز رشد نوین» این دانشگاه در قالب طرح ملی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: دانشگاه خوارزمی به عنوان یکی از ۲۰ دانشگاه منتخب کشور برای استقرار و توسعه مراکز رشد نوین انتخاب شده است؛ انتخابی که بیانگر ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه و نقش آن در توسعه زیستبوم فناوری و نوآوری کشور است.
وی با اشاره به رویکرد جدید وزارت علوم در بازآفرینی مراکز رشد دانشگاهی اظهار داشت: طرح مراکز رشد نوین با هدف تحول در کارکرد مراکز رشد، توسعه نوآوری باز، تقویت شبکهسازی هوشمند و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تجاریسازی دانش و فناوری طراحی شده است. در این الگو، مراکز رشد از نقش سنتی خود به عنوان محل استقرار واحدهای فناور فراتر رفته و به نهادهایی تخصصی برای توسعه فناوری، حمایت از نوآوری، هدایت کسبوکارهای فناور و اتصال دانشگاه به صنعت و بازار تبدیل میشوند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی افزود: مرکز رشد نوین دانشگاه با تمرکز بر حمایت از ایدههای محصولمحور و مسئلهمحور فعالیت خواهد کرد. در این چارچوب، ایدههایی که از دل فعالیتهای پژوهشی، پایاننامهها، رسالهها و طرحهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه شکل گرفته و قابلیت تبدیل شدن به فناوری، محصول یا خدمت دانشبنیان را داشته باشند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
وی با تأکید بر نقش محوری اعضای هیئت علمی در این طرح گفت: یکی از اهداف اصلی مرکز رشد نوین، تبدیل ظرفیتهای علمی دانشگاه به فناوریهای قابل عرضه و توسعه شرکتهای فناور و دانشبنیان است. بر همین اساس، هستههای فناور شکلگرفته با محوریت اعضای هیئت علمی و با مشارکت دانشجویان و پژوهشگران مستعد دانشگاه، از حمایتهای تخصصی برای توسعه فناوری و تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی برخوردار خواهند شد.
حریفی خاطرنشان کرد: هستههای فناور مستقر در مرکز رشد نوین از مجموعهای از خدمات تخصصی شامل مشاورههای فنی و کسبوکار، منتورینگ و کوچینگ، آموزشهای تجاریسازی، حمایت در حوزه مالکیت فکری، توسعه ارتباط با صنایع، جذب سرمایه، توسعه نمونههای اولیه محصول و ورود به بازار بهرهمند خواهند شد. هدف نهایی این برنامه، تکمیل زنجیره ارزش فناوری و افزایش سهم دانشگاه در تولید ثروت مبتنی بر دانش و فناوری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده دانشگاه خوارزمی در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری تصریح کرد: برخورداری از اعضای هیئت علمی توانمند، دانشجویان مستعد، زیرساختهای آزمایشگاهی و پژوهشی، مرکز رشد، خانه خلاق و نوآوری و تجربه موفق دانشگاه در اجرای طرحهای پژوهشی و ارتباط مؤثر با صنعت، بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای فناورانه و دانشبنیان فراهم کرده است. از این رو مرکز رشد نوین میتواند حلقه اتصال میان پژوهشهای دانشگاهی و نیازهای واقعی جامعه و صنعت باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی با اشاره به سیاستهای معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در زمینه توسعه دفاتر انتقال فناوری، شبکههای تخصصی نوآوری و حمایت از تجاریسازی دانش اظهار داشت: دانشگاه خوارزمی آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و منطقهای، همکاریهای گستردهای را با بخشهای مختلف صنعتی، دستگاههای اجرایی، شرکتهای فناور و سرمایهگذاران توسعه دهد تا زمینه رشد و بلوغ فناوریهای دانشگاهی بیش از پیش فراهم شود.
حریفی در پایان با اشاره به برنامههای آتی مرکز رشد نوین دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: بهزودی فراخوانهای تخصصی در حوزههای مختلف علمی، فناوری و نوآوری منتشر خواهد شد. این فراخوانها با هدف شناسایی، جذب و حمایت از ایدههای نوآورانه و محصولمحور اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانشآموختگان دانشگاه طراحی شده و زمینه شکلگیری هستههای فناور جدید را فراهم خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد : با مشارکت فعال دانشگاهیان در این برنامه و بهرهگیری از ظرفیتهای مرکز رشد نوین، شاهد شکلگیری نسل جدیدی از هستهها و تیمهای فناور در دانشگاه خوارزمی باشیم؛ هستههایی که بتوانند در مسیر توسعه فناوریهای نوظهور، حل مسائل کشور، تجاریسازی دستاوردهای علمی و تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان نقشآفرینی مؤثری داشته باشند و جایگاه دانشگاه خوارزمی را در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور بیش از پیش ارتقا دهند.
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