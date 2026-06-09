ایجاد مسکن سازمانی برای ماندگاری نخبگان درمانی در مرکزی دستورکار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سه شنبه در نشست با هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، ساوه و خمین اظهار کرد: دانشکده‌های علوم پزشکی نباید جزیره‌ای دیده شوند و در تمامی جلسات تخصصی از جمله اورژانس و تصادفات، باید منافع و نیازهای کل استان مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در نوروز امسال، با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص اجرایی و امنیتی، خدمات درمانی در استان بدون وقفه ادامه یافت.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در جریان جنگ رمضان، استان مرکزی ۸۳ شهید تقدیم کرده که پیکر ۴۶ نفر از آنان در استان تشییع و به خاک سپرده شده است.

وی ادامه داد: مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی استان بیش از ۱۲ هزار نیروی انسانی را تحت پوشش دارند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: سرمایه اصلی این مجموعه‌ها منابع انسانی است و توجه به معیشت، کرامت و رضایت آنان باید در اولویت مدیریت قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع تأمین مسکن کادر درمان افزود: با استفاده از ظرفیت زمین‌های مازاد دستگاه‌ها و همکاری وزارتخانه‌های مربوطه، امکان واگذاری زمین و اجرای طرح‌های مسکن برای کارکنان دانشگاه‌ها از طریق تعاونی‌ها فراهم شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: در برخی مناطق همچون اراک، امیرکبیر و مهاجران، پروژه‌های بزرگ مسکن ملی در حال اجراست که بخشی از کارکنان درمانی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی از پیشنهاد ایجاد واحدهای مسکونی ویژه و مناسب‌سازی‌شده برای اعضای هیئت علمی و پزشکان در قالب مجموعه‌های سازمانی خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش ماندگاری نیروی انسانی متخصص در استان در دستور بررسی و اقدام قرار دارد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: تأمین تجهیزات درمانی از جمله دستگاه MRI برای مراکز درمانی استان با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع و خیرین، مورد تاکید است.

وی ادامه داد: در صورت عدم امکان تأمین از مسیرهای متداول، از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین حوزه سلامت استفاده خواهد شد.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر انسجام مدیریتی و توجه به نسل جوان و جامعه دانشگاهی بیان کرد: هم‌افزایی، تبیین خدمات نظام و تقویت ارتباط با جامعه، بسیار حائز اهمیت است و می بایست رضایت مردم و استمرار خدمات با رویکردی مسئولانه تضمین شود.