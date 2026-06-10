قارداشی: هیچ بازیکنی از انتخابی تنیس روی میز زنان انصراف نداده است

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره لغو رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز که قرار بود از دوشنبه (۱۸ خرداد) آغاز شود و به مدت سه روز ادامه داشته باشد، گفت: این رقابت ها به خاطر حملات صورت گرفته و احتمال از سرگیری جنگ لغو شد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ بازیکنی از حضور در رقابت های انتخابی تنیس روی میز زنان انصراف نداد، تصریح کرد: قرار بود ۱۶ نفر برگزارکننده این مسابقات باشند. ۱۰ نفر از این تعداد به خاطر شرایط ایجاد شده خواستار تعویق مسابقات و برگزاری آن در زمان امن تر شدند. هیچ یک از بازیکنان اعلام انصراف نکردند.

رئیس کمیته ملی المپیک با یادآوری اینکه برگزاری رقابت های انتخابی به منظور تعیین ترکیب تیم اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا در برنامه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: موضوع درخواست بازیکنان برای تعویق مسابقات را با وزیر ورزش، معاون وی در امور قهرمانی و دبیرکل کمیته ملی المپیک در میان گذاشتیم و با مشورت این افراد مسابقات را لغو کردیم. در واقع به بازیکنان بابت نگرانی که از حضور در محل مسابقات داشتند، حق می دادیم.

قارداشی تاکید کرد: لغو رقابت های انتخابی در زمان مقرر به منزله لغو کلی آن نیست. قطعا مسابقات را در زمان جدید برگزار خواهیم کرد تا 2 بازیکن اعزامی به بازی های آسیایی در پایان روند قانونی انتخابات مشخص شوند.

قارداشی گفت: رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان از 30 خرداد آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. زمان انتخابی جدید در بخش زنان بعد از این مسابقات خواهد بود.