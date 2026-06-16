انصراف یک بازیکن از انتخابی تیم ملی تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طاهرخانی که سابقه عضویت در تیم ملی تنیس روی میز و همراهی این تیم در میادین بین المللی را دارد، یکی از ۱۶ بازیکن حاضر در فهرست بازیکنان شرکت کننده در انتخابی تیم ملی بود اما او در فاصله ۴ روز مانده به این رقابت ها، انصرافش را اعلام کرده است.

آسیب دیدگی کتف دلیل کناره گیری طاهرخانی از رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز است. وی انصراف خود را به صورت رسمی به فدراسیون اعلام کرده است.

بر همین اساس، فدراسیون تنیس روی میز با لحاظ کردن رده بندی بازیکنان در رقابت های دسته برتر (بر اساس مسابقات سال گذشته) میلاد عابدینیان را جایگزین وی کرده است.

اسامی ۱۶ بازیکن شرکت کننده در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز به این شرح است:

بنیامین فرجی، نوید شمس، امیرحسین هدایی، امیرمهدی کشاورزی (رنکینگ جهانی)، امین احمدیان، محمد جواد سهرابی، سید محمود موسوی، آرین غفاری، میلاد عابدینیان، سروش امیری نیا، محمد حسن حبیبی، امیرعباس هدایی، افشین نوروزی، عرشیا لرستانی، مبین علیپور و سامران کریمی

رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز از شنبه آینده (۳۰ خرداد) در تهران آغاز شده و به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت.

۳ نفر برتر این مسابقات همراه با نوشاد عالمیان (انتصابی) ترکیب ۴ نفره تیم ملی تنیس روی میز را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند. این بازی ها طی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ناگویا برگزار خواهد شد.