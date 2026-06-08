انصراف ۱۰ بازیکن از حضور در انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون تنیس روی میز، قرار بود رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان به منظور تعیین ترکیب تیم اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا از امروز (دوشنبه ۱۸ خرداد) آغاز شود و به مدت ۳ روز ادامه داشته باشد.

ندا شهسواری، مهشید اشتری، الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی (رنکینگ جهانی)، همراه با هلیا اصغری، زینب شمس، کیمیا رستمی، پریناز حاجی پور، فاطمه یاری، صبا سراجی، الینا منصف، ملیکا کرمی، ملیکا عباسی، فاطمه جمالی فر، عفت رنجبر و الینا ابراهیمی ۱۶ بازیکن دعوت شده به رقابت های انتخابی بودند اما از این تعداد، ۱۰ نفر تصمیم به انصراف گرفتند.

حملات شامگاه یکشنبه که احتمال از سرگیری جنگ را ایجاد کرد منجر به تصمیم این بازیکنان برای حضور در محل برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی در تهران شد. این بازیکنان طی نامه ای به فدراسیون کناره گیری خود را اعلام کردند.

بر همین اساس و با توجه به باقی مانده تنها ۶ بازیکن برای برگزاری انتخابی، این مسابقات لغو شد.

به گفته داریوش ضرغام پور رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز، بعد از بررسی های دقیق تر در مورد زمان جدید رقابت های انتخابی تیم ملی زنان تصمیم گیری می شود.