زمان جدید مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ خرداد برگزار شود اما حملات صورت گرفته در شبِ قبل از آغاز مسابقات که احتمال از سرگیری جنگ را ایجاد کرد منجر به لغو مسابقات شد.

در همین راستا، کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز زمان جدیدی را برای برگزاری این رقابت ها تعیین کرده است. بر این اساس، رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان ۶ تا ۸ تیر برگزار خواهد شد.

ندا شهسواری، مهشید اشتری، الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی (رنکینگ جهانی)، همراه با هلیا اصغری، زینب شمس، کیمیا رستمی، پریناز حاجی پور، فاطمه یاری، صبا سراجی، الینا منصف، ملیکا کرمی، ملیکا عباسی، فاطمه جمالی فر، عفت رنجبر و الینا ابراهیمی ۱۶ بازیکن دعوت شده به رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان هستند که البته فاطمه یاری، پریناز حاجیلو و کیمیا رستمی اعلام انصراف کرده اند.

بدین ترتیب رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز زنان در زمان جدید با حضور ۱۳ بازیکن برگزار می شود تا ۲ بازیکن اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ مشخص شوند.