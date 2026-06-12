  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

ماندگار فرزامی در یک قدمی فینال تور جهانی تنیس ترکیه

ماندگار فرزامی در یک قدمی فینال تور جهانی تنیس ترکیه

تنیسور جوان ایران با شکست مقتدرانه نماینده میزبان راهی مرحله نیمه‌نهایی تور جهانی تنیس ترکیه شد و اکنون برای رسیدن به فینال باید برابر حریفی از چین به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تور جهانی تنیس ترکیه با درخشش ماندگار فرزامی ادامه یافت و این ملی‌پوش کشورمان موفق شد با عبور از سد نماینده ترکیه جواز حضور در جمع چهار تنیسور برتر مسابقات را کسب کند.

فرزامی در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر تنیسور میزبان نمایش برتری ارائه داد و با نتایج ۶ بر یک و ۷ بر ۵ به پیروزی رسید تا به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کند.

این تنیسور ایرانی در ادامه رقابت‌ها باید مقابل «لان می» از چین قرار گیرد. فرزامی در صورت کسب پیروزی در این دیدار، به فینال مسابقات صعود خواهد کرد و برای کسب عنوان قهرمانی تور جهانی تنیس ترکیه به میدان می‌رود.

کد مطلب 6857985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها