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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

محمدی: سامانه «فواد ۱۲۸» برای اصلاح فرآیندهای اداری در کردستان فعال شد

محمدی: سامانه «فواد ۱۲۸» برای اصلاح فرآیندهای اداری در کردستان فعال شد

سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در راستای تسریع رسیدگی به مطالبات مردمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی بعدازظهر سه شنبه در نشست آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در کردستان اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه می‌تواند نقطه آغاز تحولی در نظام اداری استان باشد و زمینه اصلاح برخی نارسایی‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی عمومی در حوزه حقوق شهروندی و نحوه دریافت خدمات اداری افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ناآگاهی مراجعان نسبت به حقوق خود و فرآیندهای قانونی دریافت خدمات است؛ از این رو اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر به مردم در کنار اجرای این سامانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: سازوکار پیش‌بینی‌شده در سامانه فواد ۱۲۸ به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر دریافت و ثبت گزارش‌ها و شکایات مردمی، امکان پیگیری و نظارت مؤثر بر نحوه پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را نیز فراهم می‌کند.

محمدی: سامانه «فواد ۱۲۸» برای اصلاح فرآیندهای اداری در کردستان فعال شد

محمدی با اشاره به استقرار بازرسان و آغاز فعالیت اجرایی سامانه در استان گفت: هدف اصلی از راه‌اندازی این مجموعه، افزایش میزان پاسخگویی دستگاه‌ها، شفاف‌سازی عملکرد ادارات و بهبود کیفیت خدمات عمومی است تا مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در زمان کوتاه‌تر و با سهولت بیشتری دریافت کنند.

وی تصریح کرد: تمامی درخواست‌ها، گزارش‌ها و شکایات ثبت‌شده در این سامانه در یک بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به متقاضیان اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از رسانه‌ها خواست در معرفی ظرفیت‌ها و کارکردهای سامانه فواد ۱۲۸ همکاری کنند و افزود: آشنایی مردم با حقوق خود و شیوه استفاده از این سامانه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای رضایتمندی عمومی و بهبود عملکرد نظام اداری استان داشته باشد.

کد مطلب 6855219

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