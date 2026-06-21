به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد با تسلیت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح و راهاندازی سامانه فوریتهای اداری در استان هستیم؛ سامانهای که به عنوان بیستودومین استان کشور در راستای اجرای طرح ملی اصلاح نظام اداری آغاز به کار میکند.
وی با خیرمقدم به معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و هیئت همراه، افزود: این سامانه در چارچوب طرح بزرگ ملی اصلاح نظام اداری و در اجرای تکالیف ابلاغی دولت به دستگاههای اجرایی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها راهاندازی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهداف این طرح ملی، بیان کرد: استقرار دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات، کوچکسازی و چابکسازی دولت، ارتقای بهرهوری کارکنان، استقرار نظام حکمرانی دادهمحور و تمرکززدایی از مهمترین محورهای طرح ملی اصلاح نظام اداری به شمار میرود.
وی ادامه داد: دولت به دنبال آن است که با تکیه بر دادهها و فناوریهای نوین، فرآیندهای مدیریتی را از شیوههای سنتی خارج کرده و تصمیمگیریها را به استانها و شهرستانها واگذار کند تا خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.
سهمگین سامانه فوریتهای اداری را یکی از ابزارهای مهم رصد و پایش اجرای این برنامه دانست و تصریح کرد: اگرچه این سامانه در افکار عمومی بیشتر به عنوان سامانه دریافت شکایات و گزارشهای مردمی شناخته میشود، اما کارکرد آن فراتر از ثبت شکایت است و میتواند اطلاعات ارزشمندی را برای مدیران دستگاههای اجرایی فراهم کند.
وی گفت: تحلیل دقیق درخواستها، گزارشها و مطالبات مردمی به مدیران کمک میکند شناخت بهتری از وضعیت دستگاه خود داشته باشند و در مسیر بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات گام بردارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سامانه جلب رضایت مردم است، افزود: ارتقای عملکرد دستگاهها، افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی اداری، ساماندهی فرآیندهای اجرایی و تقویت نظارت مردمی از مهمترین دستاوردهای پیشبینی شده برای این سامانه است.
وی تصریح کرد: سامانه فوریتهای اداری از قابلیتهای هوشمند برخوردار است و هیچگونه نگرانی برای دستگاههای اجرایی وجود ندارد؛ چرا که هدف اصلی آن کمک به بهبود عملکرد دستگاهها و افزایش رضایت عمومی است.
سهمگین همچنین از برگزاری دورههای آموزشی ویژه مدیران، معاونان و کارشناسان دستگاههای اجرایی پس از پایان نشست شورای اداری خبر داد و گفت: این آموزشها با هدف آشنایی بیشتر با فرآیندها و نحوه بهرهبرداری از سامانه فوریتهای اداری در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار خواهد شد.
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