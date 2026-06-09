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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

مصادره اموال خائنین به وطن با جدیت دنبال می‌شود

مصادره اموال خائنین به وطن با جدیت دنبال می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه از شناسایی و توقیف بیش از ۲۰۰ مورد از اموال وطن فروشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در این باره گفت: رویکرد قوه قضائیه برای مصادره اموال کسانی که نسبت به میهن شان خیانت کرده و می کنند و با گرا دادن به دشمن تلاش می کنند که جنگ را بر جامعه ما تحمیل کنند، بازدارنده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد از اموال وطن فروشان شناسایی و توقیف شده است، افزود: روند شناسایی و توقیف سایر اموال کسانی که به عنوان خائن و مزدور شناخته می‌شوند، همچنان با جدیت توسط دستگاه قضائی دنبال می‌شود و این اقدامات تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6855221

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
      1 0
      پاسخ
      بهتر. لطفا معابر تخریب شده رو به نفع ملت بازسازی کنید . خیلی زودتر ازین ها می بایست دزدها و مسببین تفرقه رو تنبیه می کردین. همشون با رانت رفتن بالا و بعد دیگه نسخه بمباران کشور رو پیچیدن.

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