به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگویی، اظهار کرد: شهادت قائد امت برای من بیشتر آزاردهنده بود تا جنگ، چراکه جنگ را قبلاً هم تجربه کرده بودم. خاطرات زیادی از جنگ هشت ساله دارم، بنابراین معتقدم جنگ اصلاً آدم را تکان نمی‌دهد، اما ناراحتی برای از دست دادن حضرت آقا بسیار بالا بود. بزرگ نعمتی از دست ما رفت. خداوند ان‌شاءالله وجود حضرت آیت‌الله حاج آقا مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تبارک و تعالی) را برای ایران حفظ کند.

همه ما مطیع رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم

وی در ادامه، درباره انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب، گفت: الحمدلله جامعه نسبت به ایشان اقبال و استقبال بسیار خوبی دارد، البته این‌طور نیست که فقط مجلس خبرگان ایشان را کشف کرد، بلکه مردم هم رهبر جدید انقلاب را کشف کردند و شب‌ها در میادین و خیابان‌ها برخورد و علاقه‌مندی مردم به این بزرگوار را می‌بینیم. البته دشمنی دشمن هم نسبت به رهبر جدید انقلاب زیاد است و شخص ترامپ اعلام کرد که ایشان رهبر آینده ایران نباشند، لذا پیداست که دشمن هم فهمیده است که خداوند متعال چه کسی را برای ما مردم ایران برگزیده است، بنابراین حضور و وجود مبارکشان را غنیمت می‌شماریم و همه مطیع ۱۰۰ درصد آن بزرگوار خواهیم بود و ولایت‌مداری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تحلیل دشمنان بر این بود که اگر رهبر ما را حذف کنند، کشور به هم خواهد ریخت، اما این اتفاق نیفتاد. زیرا مردم ما در مکتب رهبر شهیدمان آموخته بودند حالا که رهبر ما را از ما گرفتند، باید بیشتر و بهتر از قبل در میدان و صحنه باشند. مردم ما آگاهند اگر رهبر ما به حسب ظاهر از میان ما رفت، اما اهدافش، فکرش و راهش که نرفته است. آقای ما زنده است، واقعاً زنده است، چون خدا فرموده‌اند شهید زنده است. از برکت وجود ایشان بود که با شهادتشان چنین تحول عظیمی را در مردم و جامعه ایجاد کردند، به نحوی که ما حدود هفت یا هشت روز هم در کشور رهبری نداشتیم و بالاترین مقام یا به‌اصطلاح اَبَرمرد کشور به شهادت رسیده بود، اما کشور به هم نمی‌ریزد و هر کسی جای خودش است تا خبرگان بررسی کند، به نتیجه برسد و ولی فقیه بعدی را کشف کند و در این مدت در مملکت حتی آب از آب تکان نخورد.

مجلس بیش از گذشته در میدان است

آقاتهرانی درباره نقش و جایگاه مجلس در شرایط فعلی، گفت: مجلس شاید بیش از گذشته در میدان است، یعنی شاید به حسب ظاهر به دلیل مسائل امنیتی نتوانستیم نمایندگان را در صحن علنی دور هم بیاوریم و مجبوریم جلسات را به صورت وبیناری برگزار و مدیریت کنیم، اما کمیسیون‌ها کاملاً فعال است و حتی می‌توانم ادعا کنم که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس، در همین فرصت جنگ به این طرف، بیشتر از روزهای عادی با وزرا و مدیران و مسئولان دستگاه‌های تحت نظارتِ کمیسیون جلسه داشتیم. همه باید جهادی پای کار مردم باشند. باید مانند رزمندگانی که پای دستگاه‌های موشکی ایستادند و لحظه به لحظه‌شان را قدر می‌دانند، پای کار باشیم تا پیروزی قاطعی برای کشور ما مسلم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اعزام حجاج کشورمان به حج امسال، متذکر شد: رهبر معظم انقلاب در پاسخ خود به دستگاه‌های امنیتی ارجاع داده و فرموده بودند اگر حجاج از نظر امنیتی مشکل پیدا نمی‌کنند، اعزام بلامانع است. از طرفی شعام هم اعلام کرده بود از نظر امنیتی مشکلی ایجاد نخواهد شد. لذا وقتی کار به اینجا رسید و قرار به اعزام حجاج شد، تصمیم گرفتند افراد پیر و ضعیف، یا بیمار که تحمل سفر ندارند را از لیست خارج کرده و ۳۰ هزار نفر از ۸۰ هزار نفر را اعزام کنند و همین تصمیم را هم عملیاتی کردند و اعزام انجام شد.

وی تاکید کرد: طبیعتاً حضور حاجی‌ها در آن فضا خیلی موثر و اساساً یکی از محاسن‌ حج همین زمینه ارتباط و اثرگذاری آن است. حج می‌تواند بهترین مرکز تبلیغاتی‌ برای ما باشد و حجاج به خوبی می‌توانند قدرت جمهوری اسلامی ایران را که به یکی از ابرقدرت‌های دنیا تبدیل شده است، مطرح و تبیین کنند که طبق اطلاعی که به ما رسیده، این کار هم انجام شده و می‌شود.

برخورد عربستان با حجاج ایرانی خیلی خوب بوده است

آقاتهرانی اظهار کرد: طبق گزارشی که تا به حال به ما رسیده، کارها خوب پیش رفته و برخورد طرف عربستانی هم نسبت به حجاج ایرانی خیلی خوب و با کمترین مشکل و تنش بوده است، گزارشی که تا به اینجای کار داریم، گزارش خوبی است و کسی هم نباید دلواپس سلامتی و بازگشت حجاج باشد.

وی در ادامه درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی، گفت: بنده شخصا موافق این موضوع نبودم، چرا که الان یکی از میزبانان جام جهانی، آمریکا است که بعضاً به راحتی اظهار می‌کند مسئولیت امنیت شما را نمی‌پذیرم. بنده معتقدم وقتی چنین گستاخی را نشان می‌دهد، بهترین راه این است که شما هرگز خودتان را در اختیار چنین کسی قرار ندید، زیرا در بودن در آنجا احساس امنیت نمی‌کنید. اساساً تجربه نشان داده که به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد و هر جایی که اعتماد کردیم، خیانت کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مثلاً در همین بحث مذاکره که شخصاً با مذاکره مخالفم، درست زمانی که دستگاه دیپلماسی و وزیر خارجه با آن‌ها قرار جلسه داشتند، جنگ را راه انداختند، یعنی اصلاً مذاکره و قول قرار برای آن‌ها مهم نیست، لذا سوال بنده این است که به این عناصر با این سابقه، چقدر می‌توان اعتماد کرد!؟

تیم ملی فوتبال از عزت کشور در جام جهانی دفاع می‌کند

آقاتهرانی تاکید کرد: البته ما به بچه‌های تیم ملی‌مان اعتماد داریم و می‌دانیم ورزشکارهای ما در آنجا قهرمانانی‌اند که از ایران و جمهوری اسلامی و عزت ما دفاع می‌کنند، اما باید دید آن میزبانی که قرار است مهمان او بشوید، اصلاً آداب مهمان‌نوازی و میزبانی را می‌فهمد!؟ به همین دلیل فکر می‌کردم اگر تیم ملی ما به مسابقات جام جهانی نرود، نوعی بی‌اعتنایی به ترامپ و آمریکاست و باید به کسی که تکبر و ادعای خود بزرگ‌بینی دارد، بی‌اعتنایی کرد.

ایران یک ابرقدرت جهانی است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دیگر ایران سابق نیستیم. تا سال قبل ما را جزو ابرقدرت‌های آسیا می‌دانستند، اما الان در دنیا از ایران به عنوان ابرقدرت جهانی یاد می‌کنند. در همین جنگ رمضان دشمن با ایستادگی و مقاومت ما نتوانست در جنگ موفق شود. ما را به حمله زمینی و دریایی و... تهدید کرد، اما هیچ‌کدامش اتفاق نیفتاد. در حمله هوایی هم می‌گفتند پدافند ایران قوی نیست اما در همین جنگ ۴۰ روزه چند فروند اف ۱۵ و اف ۱۶ و اف ۳۵ و پهپاد دشمن که برای برخی از آن‌ها چندین تریلیون دلار خرج شده بود تا رادار گریز باشند، توسط پدافند ساخت داخل منهدم شدند که این‌ها نکات بسیار جدی است. مردم ما نشان دادند هرجا لازم است بیشتر پای کار بایستند، خواهند ایستاد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان در ایام جنگ عملکرد بهتری داشتند. دشمن خودش نمی‌داند که با این جنگ‌ها چه وحدتی در کشور ما ایجاد شد. آیا سابقه داشت اینطوری همه به میدان بیایند؟ از سوی دیگر هیچ‌کس هم نمی‌گوید من و تو، همه می‌گویند کشور خودمان است.