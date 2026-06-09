به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ کارآگاه کاظم صادقی اظهار کرد: در پی دریافت اخباری مبنی بر توزیع زعفران تقلبی در سطح شهر بیرجند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی بیان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی، متهم که از افراد سابقه‌دار بوده را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی هوشمندانه وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی افزود: در بازرسی انجام شده، بیش از یک کیلو و ۴۰۰ گرم زعفران تقلبی از متهم کشف شد.

سرهنگ صادقی تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.