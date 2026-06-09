به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر قزل‌سفلی اظهار کرد: کلاهبرداری رایانه‌ای با سهم ۵۳ درصدی، بیشترین فراوانی را در میان جرایم سایبری استان گلستان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: با وجود هشدارها و توصیه‌های متعدد، همچنان تعداد قابل توجهی از شهروندان در دام مجرمان سایبری گرفتار می‌شوند و کلاهبرداری آنلاین بیشترین سهم را در میان پرونده‌های واصله به پلیس فتا دارد.

رئیس پلیس فتا استان گلستان گفت: شگردهای مورد استفاده کلاهبرداران عمدتاً تکراری و شناخته‌شده است و با اندکی دقت و آگاهی می‌توان از بسیاری از این جرایم جلوگیری کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده، اظهار کرد: ارسال پیامک با لینک‌های جعلی یکی از قدیمی‌ترین و همچنان مؤثرترین روش‌های مورد استفاده مجرمان سایبری است که شهروندان باید نسبت به آن هوشیار باشند.

رئیس پلیس فتا استان گلستان همچنین گفت: طمع‌ورزی، ناآگاهی و اعتماد نابجا به افراد ناشناس از مهم‌ترین عواملی است که زمینه سوءاستفاده کلاهبرداران را فراهم می‌کند.

قزل‌سفلی با تأکید بر اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای و مهارت‌های فضای مجازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استفاده از فضای مجازی به بخش جدانشدنی زندگی روزمره تبدیل شده، ضروری است کاربران با افزایش آگاهی خود، از مزایای این فضا به‌صورت ایمن بهره‌مند شوند.

وی از شهروندان خواست در صورت نیاز به دریافت مشاوره یا گزارش موارد کلاهبرداری، در هر ساعت از شبانه‌روز با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.