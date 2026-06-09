به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی در نشست مشترک شهرداری، اداره‌کل دادگستری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان که با هدف تعیین تکلیف نهایی آرامستان‌های قدیمی برگزار شد، اظهار کرد: نگاه تعاملی و سازنده‌ای که امروز میان دستگاه قضایی، اوقاف و مدیریت شهری شکل گرفته، مهم‌ترین عامل در تسریع روند توسعه شهر و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مجاوران و زائران کریمه اهل‌بیت(س) است.



وی با اشاره به همکاری و تعامل سازنده میان شهرداری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه در این زمینه، تصریح کرد: با توجه به طرح‌های توسعه‌ای پیش‌رو و مطالبات مکرر شهروندان، مقرر شد تمامی دیوارهای پیرامونی دو آرامستان «نو» و «وادی‌السلام» ظرف یک هفته آینده جمع‌آوری شود.



عظیمی افزود: بلافاصله پس از آزادسازی فضا، عملیات اجرایی تبدیل این دو مجموعه بزرگ به «باغ‌مزار» آغاز خواهد شد تا این نقاط به‌عنوان فضاهای سبز شهری و فرهنگی، به بافت فعال شهر ملحق شوند.



وی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی آرامستان «نو» گفت: همجواری این مجموعه با حرم مطهر حضرت معصومه(س) موجب شده است که تبدیل آن به باغ‌مزار، علاوه بر ارتقای منظر و سیمای شهری این محدوده، با استقبال گسترده زائران و مجاوران نیز روبه‌رو شود و فضایی مناسب برای استراحت، آرامش و بهره‌مندی معنوی فراهم آورد.



شهردار قم خاطرنشان کرد: طرح تبدیل این دو آرامستان به باغ‌مزار از اولویت‌های اصلی شهرداری و شورای اسلامی شهر قم در دوره مدیریت فعلی است که خوشبختانه با همراهی و همکاری ارزشمند اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، وارد مرحله اجرایی شده است.این نسخه برای انتشار خبری رسمی، روان‌تر و استانداردتر تنظیم شده است.